(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

EXTRAPROFITTI, RAMPELLI (VPC-FDI): CICLI ECONOMICI ECCEZIONALI HANNO CREATO

FORTUNE ENORMI, NON POSSONO PAGARE SEMPRE IMPRESE E CITTADINI

“Penso sia giusto monitorare costantemente l’andamento dell’economia e

della finanza e la progressione dei vari settori di cui si compongono.

Siamo sempre stati contrari a colpevolizzare la ricchezza e quindi a

togliere risorse a chi le ha guadagnate sul campo per merito, capacità

manageriale, abnegazione. Ma non si può negare che esistono cicli nei quali

alcuni di questi settori mettono il turbo e registrano profitti eccezionali

grazie congiunture storiche, prescindendo quindi dalle singole abilità. La

stessa ciclicità, per ragioni eguali e contrapposte, determina la scomparsa

di migliaia di aziende e crea squilibri sociali oggettivi. È un dato di

fatto che la pandemia, i conflitti regionali, la crisi energetica, la

rivoluzione digitale, la transizione ecologica, il superbonus e l’impennata

dei mutui abbiano creato grandi fortune a fronte di una crisi diffusa e

lacerante che ha colpito famiglie e imprese. Penso faccia bene il governo a

chiamare tutti alla responsabilità, per partecipare con senso dello Stato a

un risanamento del bilancio della nazione in maniera equa e sostenibile.

Chiamare alla collaborazione significa concertare la misura dei contributi

eccezionali a fronte di eccezionali condizioni che si sono verificate. In

caso contrario dovrebbero essere i cittadini, già colpiti dalle circostanze

citate, a intervenire con le proprie tasse per colmare le nuove

diseguaglianze. Non mi pare sia una formula giusta, né comprensibile per il

ceto medio”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei

deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia interpellato dai giornalisti

sull’ipotesi di una tassazione sugli extraprofitti.