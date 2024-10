DATI OSSERFARE SULLE IMPRESE – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 *Tiero: “Segnali deboli di ripresa delle attività imprenditoriali. Serve un

regime simile alla Zes per le imprese, istituire aree di interesse

strategico e rilanciare le Zls”*

“Considero incoraggianti per la provincia di Latina e per il basso Lazio i

dati diffusi Osserfare, l’Osservatorio Economico della Camera di Commercio

di Frosinone Latina, che ha reso pubblici i numeri di Movimprese relativi

al III semestre 2024. In particolare fa piacere che il tessuto

imprenditoriale dell’area pontina mostri segnali di vitalità. Il saldo tra

iscrizioni e cessazioni mostra un positivo +330. Si evidenzia inoltre un

tasso di crescita maggiore rispetto ad altre province (+0,59%). Un altro

elemento rassicurante è rappresentato dalla ripresa dell’artigianato, che a

Latina fa segnare un +12 tra attività nate e chiuse.

Purtroppo ‘una rondine non fa primavera’. Queste cifre vanno

contestualizzate e soprattutto bisogna tener presente il quadro generale

dell’economia locale, molto preoccupante. Vi sono infatti altri numeri che

testimoniano la presenza di criticità importanti sul basso Lazio. Ad

esempio l’export è in forte calo: -8,62% a Latina. In provincia di

Frosinone siamo addirittura a -13,97%. C’è la necessità di creare nuove

condizioni di sviluppo economico. Ho aperto all’idea di istituire un regime

speciale, esteso alle aree in difficoltà già individuate, confinanti con la

Zes Unica, avente le stesse agevolazioni previste per le regioni del

Mezzogiorno. Solo con la creazione di aree cuscinetto sul modello della

vecchia Cassa del Mezzogiorno potremmo impedire la chiusura di attività e/o

la delocalizzazione di molte aziende. Intendo inoltre evidenziare come sia

auspicabile prendere in considerazione l’istituzione di aree di interesse

strategico nazionale. C’è il decreto 115/2022 relativo all’istituzione di

queste aree per la realizzazione di piani o programmi che prevedono

investimenti pubblici o privati. Contemporaneamente e non alternativamente,

bisogna lavorare per far partire anche le zone logistiche speciali. La ZLS

può rappresentare l’occasione per rilanciare l’economia di territori della

nostra regione nei quali si assiste ad una estensione della

desertificazione industriale, a una crescita della disoccupazione e

all’assenza di investimenti.

Occorre con urgenza unire le nostre forze per consentire a questi territori

di poter accedere a forme di benefici sul piano economico e fiscale, per

rendere ancora più competitive le nostre imprese. A tal proposito

auspichiamo che vi sia una grande sinergia attorno a questa battaglia. A

partire proprio dall’amministrazione regionale”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio