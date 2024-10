(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

14 ottobre 2024

Columbus Day: Mulè “legame indissolubile Italia – Stati Uniti”

Dichiarazione del Vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè: “Decine di migliaia di americani hanno salutato e celebrato a New York il Columbus Day: una giornata di festa che è motivo di orgoglio per l’Italia che ha sfilato lungo la Fifth Avenue. La comunità degli italoamericani ha fatto grande gli Stati Uniti e questo legame indissolubile, che si nutre dei comuni valori di pace, libertà e democrazia, viene rilanciato ogni anno nel nome di Cristoforo Colombo. Per questo la presenza della Camera dei Deputati alle celebrazioni del Columbus Day è il naturale sigillo a questa giornata che ancora una volta testimonia quanto sia forte il legame tra l’Italia e Stati Uniti”.

