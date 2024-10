(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Comune di Collesalvetti

Comunicato stampa del 14 ottobre 2024

Collesalvetti: posata la prima pietra della bioraffineria di Stagno

Un nuovo futuro per il polo industriale nasce dal coraggio di cambiare

La Bio Raffineria di Stagno è, con la posa della prima pietra, una realtà concreta per il nostro territorio.

“Bio Raffineria vuol dire molto per noi di Collesalvetti – afferma Sara Paoli, sindaca di Collesalvetti – Innanzitutto lavoro per la comunità, poi, presente e futuro di una nuova economia fondata su produzione e ambiente. Saremo vigli e continueremo a monitorare, insieme a tutte le istituzioni presenti all’inaugurazione, l’andamento della nuova realizzazione e l’impegno sociale che ci siamo prefissati insieme, tra istituzioni, azienda e parti sociali.”

La partenza della Bioraffineria è stata salutata insieme al sindaco di Livorno, alla direzione e allo staff tecnico di Eni.

Gli “85 anni di storia e un futuro da bioraffineria” sono un bagaglio pesante e significativo per l’area per molteplici aspetti: quello sociale, quello ambientale e quello sostenibile. Il polo chimico industriale di Stagno ha garantito crescita, poi, preoccupazioni per la sua crisi e oggi è ancora una volta un’opportunità occupazionale legata ad un progetto nuovo con un impegno sostenibile e il consolidamento di un progetto di uno stabilimento che avuto il coraggio di cambiare.