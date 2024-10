CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MARTEDI 15 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

AGENDA DI DOMANI, MARTEDI 15 OTTOBRE

PRESIDENTE

📌Ore 10, Sala della Regina, Convegno “Impegno pubblico e virtù. L’esempio di Carlo Casini, magistrato, deputato, europarlamentare, leader del Movimento per la Vita Italiano”. Diretta webtv

AULA

đź“Ś10.45 Consegna comunicazioni Presidente del Consiglio e modifiche al Regolamento, ore 15 discussione e votazioni

COMMISSIONI

đź“Ś10.30 Commissioni riunite Ambiente e AttivitĂ produttive – Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2022, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, di ANAC, ART, IVASS, ASSO, Assoposte, ANIA, FIPE, Confapi, Confesercenti

đź“Ś11 Commissione Trasporti – Audizione informale dell’amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, Gianpiero Strisciuglio, sullo stato e le criticitĂ della rete e del servizio ferroviario

đź“Ś11.30 Commissione Cultura – Audizione informale nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1367 Orrico recante disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, di rappresentanti di Coordinamento genitori democratici, Forum Disuguaglianze DiversitĂ , Consiglio nazionale giovani

đź“Ś13 Commissioni riunite Ambiente e AttivitĂ produttive – Indagine conoscitiva Sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione: seguito dell’audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin

đź“Ś13.05 Commissione Giustizia – Audizione informale del dottor Riccardo Turrini Vita nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertĂ personale (nomina n. 54)

📌13.30 Commissione COVID – Audizione rappresentanti SIP/IRS, SIMG, ContiamoCi!

📌19 Commissione COVID – Audizione rappresentanti CIMO

CONFERENZE STAMPA

đź“Ś11.30 Ecologia. Maria Chiara Gadda

📌13 A porte chiuse – la violenza del cpr di Macomer tra punizioni e razzializzazioni. Francesca Ghirra

đź“Ś14.30 Presentazione Pdl Caregiver. Ilenia Malavasi.

EVENTI

📌11 Sala del Cenacolo, mostra “Gli archivi diplomatici”. Federico Mollicone.

đź“Ś15.30 Presentazione del libro “La missione possibile. la costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore”. Luigi Marattin.