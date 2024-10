R: COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – EMERGENZA METEO IN RISOLUZIONE I PROBLEMI AL CANTIERE PRESENTE DELL’EDIFICIO DELL’ISTITUTO PARENTUCELLI

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

FINE SETTIMANA DI LAVORO PER I TECNICI DELLA PROVINCIA

IN RISOLUZIONE I PROBLEMI AL CANTIERE PRESENTE DELL’EDIFICIO DELL’ISTITUTO PARENTUCELLI DI SARZANA DOPO L’EMERGENZA MALTEMPO

Sono proseguiti anche questo fine settimana, dopo i danni che si erano registrati a seguito del maltempo che negli scorsi giorni aveva segnato l’area dello spezzino ed in particolare Sarzana, gli interventi e l’attività dei tecnici della Provincia della Spezia impegnati a risolvere la problematica che ha interessato il cantiere presente presso l’edificio dell’Istituto Parentucelli di Sarzana.

Proprio a seguito delle forti piogge e della condizione generale del meteo, nell’area in cui sono in corso le opere di manutenzione straordinaria del tetto, si erano registrati degli ingressi di acqua piovana che avevano poi interessato un corridoio ed altri spazi.

in queste settimane l’edificio è sottoposto a manutenzione straordinaria ed in particolare le ditte incaricate stanno lavorando sulla copertura dove è in fase di completamento la posa della guaina e la riqualificazione dei lucernai. A causa dell’allerta rossa emanata l’altro giorno tutte le attività erano state sospese ed il cantiere messo in sicurezza, ma la condizione meteo eccezionale ha comunque provocato dei danni con delle limitate infiltrazioni di acqua attraverso alcuni punti del tetto in cui gli interventi non sono ancora stati completati.

In questi giorni, così come previsto dalle attività di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole, si è provveduto a garantire un intervento straordinario, sfruttando anche il fatto che la scuola è chiusa per il fine settimana, operando in tutte le aree in cui, in caso di maltempo, si potesse riproporre una problematica. Questo intervento straordinario non ha, così, modificato il cronoprogramma e la tempistica del più complesso intervento di manutenzione in corso.

Il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha ringraziato i tecnici che in queste ore hanno operato presso l’edificio del Parentucelli, oltre a tutto il personale che in questa settimana, proprio a seguito dell’emergenza meteo, ha garantito un dispositivo di primo intervento per il settore viabilità e, più in generale, per il settore tecnico della Provincia della Spezia.

In contemporanea i tecnici dell’Ente hanno provveduto alle valutazioni del caso in tutti i cantieri aperti dall’Ente nei vari edifici scolastici in modo da poter fare fronte ad eventuali nuove perturbazioni.

La Spezia, 13 ottobre 2024

