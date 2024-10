(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 *Esauriti i fondi per l’abbattimento delle liste d’attesa in Umbria,

Simonetti-Pococacio-Fiorelli (M5S): “Effetti delle manovre non strutturali

volute dalla presidente Tesei”*

I fondi destinati all’abbattimento delle liste di attesa, stanziati

nell’ambito delle misure volute dalla presidente Donatella Tesei, sono

ufficialmente esauriti. Questa notizia ci solleva molte preoccupazioni, in

quanto si prevede un nuovo allungamento delle liste di attesa per gli

interventi programmati, già critiche in diverse aree della sanità

regionale. Le risorse messe a disposizione avevano l’obiettivo di

risolvere, o quantomeno ridurre, il cronico problema delle lunghe attese

per le prestazioni sanitarie nella regione. Tuttavia, la decisione di

attuare manovre di natura non strutturale – quindi limitate nel tempo e non

integrate in una pianificazione a lungo termine – ha portato a un effetto

temporaneo e non duraturo sulla gestione delle liste. Con l’esaurimento dei

fondi, i cittadini umbri rischiano di tornare a subire gli stessi ritardi

di prima, con un ulteriore incremento dei tempi di attesa per gli

interventi chirurgici e le prestazioni sanitarie specialistiche. In

particolare, la riduzione temporanea dei tempi di attesa, sbandierata come

un grande risultato, si è rivelata un provvedimento di dubbia efficacia

reale e sicuramente insufficiente, poiché basato su una pianificazione

emergenziale anziché su interventi di riforma strutturale. Il risultato è

stato un miglioramento percepito solo per un breve periodo, senza risolvere

in modo definitivo il problema. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre

sostenuto che il sistema sanitario umbro soffre da tempo di problemi

strutturali che non possono essere affrontati solo con fondi una tantum. È

necessario un ripensamento complessivo della programmazione sanitaria

regionale, con interventi di lunga durata che possano garantire ai

cittadini un accesso continuativo e tempestivo alle cure. Interventi che

non avranno soluzione se verrà rieletta la Tesei che continuerà a gestire

la sanità nello stesso modo fallimentare portato avanti finora. Questo

rallentamento avrà un impatto negativo sui pazienti, molti dei quali si

vedranno costretti a rimandare interventi già pianificati da tempo. La

Regione Umbria, pur conoscendo la situazione critica, non ha ancora

annunciato nuovi piani per far fronte all’emergenza. I cittadini attendono

quindi un intervento rapido e incisivo per evitare che le liste d’attesa

tornino a livelli insostenibili e che il sistema sanitario regionale soffra

ulteriormente.

*Luca Simonetti, Valentina Pococacio candidati al consiglio regionale M5S e

Claudio Fiorelli consigliere comunale M5S Terni*