cs – Consegnati oggi i “Premi del Lavoro del Progresso Economico e dell’Innovazione” a 60 imprese di Venezia e Rovigo

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 – Approfondimento –

Cerimonia di Premiazione del Lavoro, del Progresso Economico e dell’InnovazioneScuola Grande di San Giovanni Evangelista – Venezia

Premi Speciali 2024 della Giunta Camerale, nuovi iscritti al Registro Imprese Storiche d’Italia, dipendenti, imprenditori, imprese

PREMI SPECIALI 2024

EAT’S DIFFERENT – VENEZIA E SPINEA (VE)

Eat’s Different Venezia ha riceve il Premio Speciale assegnato dalla Giunta della Camera di Commercio per l’impegno profuso nell’imprenditoria inclusiva. La società, fondata a Spinea nel 2020, Giovanni Frasson, Stefano Zampieri, Francesco Squizzato e Umberto Gasparini, coniuga eccellenza gastronomica e integrazione sociale, inserendo nel mondo del lavoro persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Tra i progetti, l’Ostaria da Mariano di Venezia e il Different Caffè di Spinea sono punti di riferimento nel territorio. L’azienda collabora attivamente con AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e SIL (Servizio di Integrazione Lavorativa) per sostenere l’occupazione e la dignità lavorativa, dimostrando come la ristorazione possa essere anche un mezzo di cambiamento, di innovazione, di inclusione sociale e buona prassi potenzialmente replicabile in diversi contesti del sistema imprenditoriale.

SINIGAGLIA GROUP di Marina Sinigaglia & C. – VILLAMARZANA (RO)

Sinigaglia Group di Villamarzana, Rovigo, è un’azienda innovativa che si è affermata come il più grande produttore di card e sticker in Europa. Fondata nel 1993 dai fratelli Sinigaglia come legatoria, nel 2007 avvia la produzione di card e sticker. Nel 2016 acquisisce Edis s.r.l. e Edis Napoca s.r.l. e si distingue per la sua capacità di combinare tradizione e tecnologia all’avanguardia, offrendo soluzioni di alta qualità ai suoi clienti. I collezionabili prodotti, infatti, conquistano bambini ed adulti divenendo veri e propri oggetti da collezione. Il Premio Speciale dalla Giunta Camerale sottolinea l’impegno e la rilevanza sociale ed economica di questa società familiare, affermatasi in un mercato fortemente influenzato dall’innovazione, che ha saputo fare della creatività un punto di forza per raggiungere l’eccellenza e la leadership nel settore, contribuendo così allo sviluppo economico del territorio.

CARTOLERIA BAESSATO – VENEZIA MESTRE (VE)

La Cartoleria Baessato, storica attività di Piazza Ferretto a Mestre, riceve il Premio Speciale dalla Giunta della Camera di Commercio per il suo contributo al commercio locale e per il valore storico e culturale della sua attività. Fondata nel 1925 e passata attraverso generazioni della stessa famiglia, è stata per quasi 100 anni un punto di riferimento per la comunità mestrina, offrendo non solo pregiatissimi articoli di cancelleria ma anche un servizio personalizzato e competente. Con passione e dedizione, la famiglia Baessato ha saputo mantenere vive le tradizioni, diventando simbolo di qualità e negozio di riferimento per generazioni di professionisti, famiglie, studenti e cittadini residenti a Mestre.

CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE – Organizzazione Produttori Soc. Coop. A r. l. – PORTO TOLLE (RO)

Il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, fondato nel 1976, è una realtà di riferimento per il settore ittico nel Delta del Po. Riunisce 14 cooperative e circa 1.500 pescatori, con un forte contributo femminile. Riconosciuto per la sua attenzione alla sostenibilità, per la tutela ambientale e per la tutela della biodiversità, ha ottenuto il marchio DOP per la “Cozza di Scardovari”, simbolo di qualità, nel 2013. Nel 2015 ha poi ottenuto la certificazione BIO per la vongola verace e nel 2018 la medesima certificazione per gli allevamenti di mitili in mare aperto di fronte al Delta del Po. Per il suo impegno, la Giunta Camerale ha assegnato al Consorzio un Premio Speciale, riconoscendone l’eccellenza ed il valore dell’attività imprenditoriale, la quale, dal 1976, ha unificato le varie cooperative di pescatori locali, migliorando la competitività del sistema locale e l’organizzazione dell’offerta in un settore precedentemente frammentato.

NUOVI ISCRITTI REGISTRO IMPRESE STORICHE

GIULIANA LONGO – VENEZIA (VE)

Situata in Calle del Lovo a Venezia fin dal 1901, la storica bottega di cappelli Longo è un esempio di artigianato locale tramandato nel tempo. La zona, nota sin dall’epoca per la produzione di copricapi, ha mantenuto la tradizione con il negozio attualmente gestito da Giuliana Longo, modista dal 1969. Erede del mestiere di famiglia, Giuliana ha continuato a produrre cappelli di alta qualità, mantenendo viva una tradizione centenaria che unisce storia e artigianato veneziano.

EMILIO COLUSSI SRL – VENEZIA (VE)

Fondata nel 1840 a Venezia da Apollonio Colussi, l’azienda Emilio Colussi Srl è oggi un punto di riferimento per la produzione di pane e dolci tradizionali veneziani, come i celebri “baicoli”. Nel tempo, l’attività è stata tramandata di generazione in generazione, mantenendo viva la tradizione artigianale e garantendo continuità familiare. Oggi, sotto la guida dei discendenti Gaia e Andrea Stefani, l’azienda continua a innovare e preservare le antiche ricette, restando una realtà storica e simbolo di qualità nel panorama gastronomico veneziano.

SOCIETA’ AGRICOLA CA’ DOLFIN S.S. – PORTO TOLLE (RO)

La Società Agricola Ca’ Dolfin s.s. ha origini che risalgono al XVII secolo, quando i nobili veneziani acquisirono le terre bonificate nel Delta del Po. La tenuta fu successivamente acquistata dalla famiglia Arduini nel 1854 e ampliata all’inizio del Novecento da Vito Arduini. Dopo varie gestioni familiari, l’azienda è stata trasformata nel 2010 da Francesco, che ha costituito l’attuale società agricola con il figlio Luigi, mantenendo la storica tradizione agricola e familiare in questo territorio di rara bellezza naturale.

AUTOSCUOLA DALLA MURA DI TRESSOLDI DIEGO & C. S.A.S. – VENEZIA MESTRE (VE)

Fondata nel 1919 da Giulio Dalla Mura, appassionato di corse e motori, l’Autoscuola Dalla Mura si è radicata a Venezia, proprio di fronte alla Motorizzazione Civile. Dopo la scomparsa del fondatore nel 1933, l’attività è stata portata avanti dalla moglie Antonietta Marinato e successivamente dalla figlia Ines. Nel 1977, la direzione è passata a Lucilla Serra, che ha gestito l’azienda fino al 2018, anno in cui l’attività è stata affidata ai figli Diego, Fabio e Maria Chiara, garantendo continuità e qualità dei servizi offerti.

CARLO TONOLO FU MATTEO S.R.L. – VENEZIA (VE)

Fondata nel 1919 da Carlo Tonolo, l’azienda Carlo Tonolo Fu Matteo S.r.l. ha radici nella storia dello sviluppo economico di Venezia e Porto Marghera. L’attività, inizialmente situata a San Marco, si è spostata nel 1994 a Porto Marghera per rispondere meglio alle esigenze logistiche del settore portuale. Con l’ingresso di Paolo Tonolo, l’azienda ha continuato ad innovare, specializzandosi nel trasporto di gas e container, affermandosi come leader nei servizi per l’energia e nella logistica del settore shipping.

PAOLO CALZATURE S.N.C. DI SARTORE WALTER E MORENO – SANTA MARIA DI SALA (VE)

Fondata nel 1902 da Casimiro Sartore come negozio di zoccoli a Caselle di Santa Maria di Sala, l’attività è stata tramandata nel corso del tempo, passando ai figli e poi ai nipoti, che ne hanno mantenuto viva la tradizione. Trasferitasi in Piazza Moro nel 1979, “Paolo Calzature” è oggi gestita da Walter e Moreno Sartore. La storica azienda è un punto di riferimento locale per le calzature e presente in numerosi mercati della provincia di Venezia, portando avanti con passione l’attività centenaria della famiglia.

CATEGORIA A1 – LAVORATORI DIPENDENTI

MICHELE MAISTRELLO – SUCCESSORE DI FRANCESCO LONGEGA SRL – VENEZIA (VE)

Dipendente presso l’azienda Successore di Francesco Longega srl, il Signor Maistrello si è distinto per la sua fedeltà, onestà, operosità, disponibilità e inventiva. Da oltre 42 anni, con il suo impegno nel settore artigianale come termoidraulico, ha contribuito significativamente alla crescita e al successo dell’azienda. Proposto da Claudio Longega, Michele Maistrello rappresenta un esempio di professionalità e dedizione nel contesto lavorativo della provincia di Venezia.

MARISA MILANESE – GE.AL.VE. SRL – VENEZIA (VE)

Dipendente presso l’azienda GE.AL.VE. Srl, la Signora Marisa Milanese si distingue per il suo spirito di iniziativa e per le elevate capacità professionali. Dal 2011, nel ruolo di consigliere della società e dipendente nel settore alberghiero, ha contribuito attivamente allo sviluppo dell’impresa, portando avanti un’importante opera di coinvolgimento delle nuove generazioni. Segnalata dall’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia, Marisa rappresenta un esempio di dedizione e professionalità nel contesto lavorativo veneziano. A segnalare Marisa Milanese per il Premio è A.E.P.E. Associazione Esercenti Pubblici Esercizi.

PATRIZIA ZANETTI – ZANZE SRL – VENEZIA (VE)

Impiegata presso Zanze Srl, la Signora Patrizia Zanetti si è distinta per il suo spirito di iniziativa e per la sua elevata capacità professionale. Da oltre 41 anni, il suo impegno nel settore alberghiero non si limita solo alla sua crescita personale, ma si estende anche all’istruzione delle nuove generazioni. Segnalata dall’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia e dal signor Roberto Dazzo, Patrizia è un pilastro dell’azienda e del settore, un modello di impegno e competenza professionale. A segnalare Patrizia Zanetti per il Premio è Roberto Dazzo di A.E.P.E. Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia.

CATEGORIA B – IMPRENDITORI

AGENTI DI COMMERCIO

VANNI NOVELLO – PIANIGA (VE)

Titolare e sub-agente di commercio nel settore dei mobili e dell’arredamento, Vanni Novello inizia la sua carriera nel 1987 con la Calzavara Egisto SNC. Grazie all’esperienza maturata, ha sviluppato collaborazioni con aziende italiane leader dell’industria del mobile, distinguendosi per l’attenzione nella selezione delle materie prime e per l’impegno verso la sostenibilità e il rispetto ambientale. Novello ha raggiunto importanti traguardi di crescita e consolidamento, contribuendo allo sviluppo del comparto del mobile di alta qualità. A segnalare Vanni Novello per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

RENZO DEGAN – VENEZIA (VE)

Con oltre 35 anni di esperienza nel settore agroalimentare, Renzo Degan ha iniziato la sua carriera con la formula della “tentata vendita” per la ditta Parmalat, continuando poi con il ruolo di agente per Italgel. Durante la sua carriera ha rappresentato alcuni tra i marchi più noti del panorama alimentare italiano, come Valle degli Orti, Motta, Antica Gelateria del Corso, Ferrarini, Bahlsen, De Cecco e Negroni. La sua professionalità e competenza lo rendono un punto di riferimento per le aziende e per il mercato del settore alimentare. A segnalare Renzo Degan per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

FABIO PAVAN – SCORZE’ (VE)

Diplomato in agraria, Fabio Pavan inizia la sua carriera nel 1988 nel settore della mangimistica e della zootecnia, specializzandosi nella vendita di prodotti detergenti, sanitizzanti, nuclei, mangimi e integratori per l’alimentazione animale. Con il tempo, ha saputo costruire un solido rapporto di collaborazione tra aziende e clientela, diventando responsabile d’area per il Veneto. La sua profonda conoscenza del settore e l’attenzione costante alle esigenze dei clienti lo rendono un professionista apprezzato e stimato. A segnalare Fabio Pavan per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

LUCA PISTOLATO – MARTELLAGO (VE)

Plurimandatario nel settore alimentare e delle bevande, Luca Pistolato è attivo da molti anni come agente di commercio. Grazie alla sua esperienza consolidata e alla profonda conoscenza dei prodotti, ha costruito una rete di relazioni professionali solide e durature. Con un approccio dinamico e orientato al cliente, ha saputo affermarsi in un mercato altamente competitivo, garantendo sempre standard elevati di qualità e servizio. A segnalare Luca Pistolato per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

ROBERTO SICILIANO – VENEZIA (VE)

Agente di commercio con una vasta esperienza nel settore del materiale antinfortunistico e dell’abbigliamento tecnico. Roberto Siciliano ha dimostrato grande competenza nella gestione delle vendite, con un focus particolare sull’utente finale. Con una conoscenza approfondita degli standard normativi UNI e una consolidata capacità di supporto alle aziende nella redazione di gare pubbliche, è diventato un punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione e le comunità locali nel settore delle divise e degli abiti da lavoro. A segnalare Roberto Siciliano per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

GIORGIO TRINCANATO – CAMPAGNA LUPIA (VE)

Titolare e agente di commercio specializzato nel settore delle guarnizioni industriali e dei sistemi antivibranti. Attivo dal 1988, Giorgio ha iniziato la sua carriera come agente monomandatario nel settore del materiale elettrico, per poi focalizzarsi, a partire dal 1989, sulla distribuzione di guarnizioni industriali nell’area del Triveneto. Tra il 1998 e il 2014, ha ampliato la sua attività, lavorando con imprese di medie e grandi dimensioni, anche a livello internazionale. Dal 2014 è agente plurimandatario, continuando a consolidare la sua presenza nel settore. A segnalare Giorgio Trincanato per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

SIMONE VIANELLO – VENEZIA (VE)

Titolare e agente di commercio nel settore alimentare. La sua carriera inizia nel 1982 come dipendente presso Ciga Hotels, dove sviluppa una solida conoscenza del mercato. Nel 1991, si iscrive come agente di commercio, e dal 2002 opera in modo indipendente. Grazie alla sua profonda conoscenza del territorio e dei prodotti, Simone ha saputo introdurre con successo diverse novità alle imprese del settore alimentare, consolidando la sua reputazione nel campo. A segnalare Simone Vianello per il Premio è Alberto Lorenzo Anselmi di USARCI Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani – Venezia.

IMPRENDITORI DEL COMMERCIO

LUCIANA VALVASON – OSTERIA TRIESTE – TEGLIO VENETO (VE)

Titolare dell’Osteria Trieste, la Signora Luciana Valvason ha iniziato la sua carriera professionale nel 1971, lavorando come cameriera e aiuto cucina in pubblici esercizi, tra cui locali di prestigio come il ristorante della storica “Villa Manin” di Passariano di Udine. La sua avventura imprenditoriale è iniziata il 1° marzo 1986, quando, insieme al marito Giorgio Gaiatto, ha rilevato il vecchio bar trattoria “Trattoria Osteria Trieste” a Teglio Veneto, attivo dal 1927. Sotto la sua direzione, l’Osteria Trieste è diventata un punto di riferimento nel settore della ristorazione, recentemente inserita nell’elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio. Luciana rappresenta un esempio di passione e dedizione nel mondo del commercio, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione della tradizione gastronomica veneta. Assieme a Luciana, gestiscono la trattoria, il figlio Luca, attivo in cucina, e il marito Giorgio, attivo nella gestione del bar-osteria. A segnalare Luciana Valvason per il Premio sono Manrico Pedrina e Marco Crosera, rispettivamente Presidente e Direttore di Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle.

ALESSANDRA AMALIA SANDRIN – CALZATURE SANDRIN S.A.S. DI SANDRIN CORRADO & C. – SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Socio accomandante di Calzature Sandrin S.A.S. di Sandrin Corrado & C., la Signora Alessandra Amalia Sandrin ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, gestita dal papà William, fin da giovane. Nel 1993 ha assunto la direzione dell’attività, trasformando l’azienda in una società con l’ingresso del fratello. Il negozio, storicamente attivo dal 20 giugno 1959, è riconosciuto tra i Luoghi Storici del Commercio della Regione Veneto, un segno della passione e della dedizione che Alessandra ha sempre dimostrato nel suo lavoro. Proposta da Confcommercio Portogruaro, rappresenta un esempio di impegno nel settore commerciale e nella valorizzazione delle tradizioni locali. A segnalare Alessandra Amalia Sandrin per il Premio è Manrico Pedrina di Confcommercio Portogruaro.

MADDALENA AMBROSIO – AMBROSIO MADDALENA – PORTOGRUARO (VE)

Titolare della Drogheria Pinni, la Signora Maddalena Ambrosio ha iniziato la sua carriera lavorativa come apprendista nel 1958 presso la storica drogheria di Portogruaro, gestita dalle Sorelle Pinni. Dopo dieci anni, ha assunto la direzione dell’attività, continuando a offrire un’ampia gamma di prodotti, dagli alimentari ai colori, dai liquori e vini ed altre bevande ai dolci, dagli strumenti musicali fino a saponi, candele e lumini, mantenendo vivo il legame con la tradizione. La sua dedizione e il suo impegno nella gestione di questa drogheria storica rappresentano un esempio di passione per il commercio e di resilienza nel settore. Gestisce ancora oggi l’azienda assieme alla sorella Rita, entrata in società poco dopo l’acquisizione dalle Sorelle Pinni. La Drogheria Pinni, ad oggi, è una delle attività più antiche di Portogruaro, presente negli stessi locali dal 1968. Proposta da Confcommercio Portogruaro, Maddalena è un faro di riferimento per la comunità locale. A segnalare Maddalena Ambrosio per il Premio è Manrico Pedrina di Confcommercio Portogruaro.

CATIA BORSETTO – LA CORTE DELLE FATE S.N.C. DI BORSETTO CATIA E FABIA – MIRANO (VE)

Catia Borsetto, socia di La Corte delle Fate, ha creato un rifugio di stile e qualità a Venezia, specializzandosi nella vendita di abbigliamento, calzature e accessori made in Italy. Iniziando come dipendente nel settore, ha avuto il coraggio di rilevare un’attività a soli 25 anni, trasformandola in un ambiente accogliente e attento alle esigenze della clientela. Nel 2022, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Luogo storico del Commercio” dalla Regione Veneto, confermando il suo impegno e la sua dedizione nel valorizzare il commercio locale. Oggi, continua a ispirare con passione il suo team e la sua clientela. A segnalare Catia Borsetto per il Premio è Monica Giacomazzo di Confcommercio Imprese per l’Italia Mandamento del Miranese.

STEFANO LORENZON – OIA S.A.S. DI LORENZON STEFANO – MIRA (VE)

Socio accomandatario della OIA S.A.S. di Lorenzon Stefano & C., il Signor Stefano Lorenzon ha avviato la sua carriera imprenditoriale nel 1979 con la Lorenzon Elettronica SNC assieme ai fratelli Marco e Stefania. Si è specializzato in sistemi di elaborazione elettronica e telecomunicazione fin dagli anni ‘80. Con un forte impegno nell’innovazione, ha contribuito allo sviluppo di prodotti all’avanguardia, tra cui reti dati, prodotti di elettronica civile, fornitura di software applicativi per le imprese del terziario ed Enti Pubblici, servizi di elaborazione elettronica dei dati per conto terzi, servizi di manutenzione e riparazione hardware, computer e periferiche oltre che le prime pagine web manuali di informazione e servizi di produzione editoriali e di pubblicazione. Nel 1999, ha fondato Shineline Srl, gestendo forniture Internet nel parco scientifico Vega e creando un data center all’interno dello stesso oltre che un collegamento via Atlantico alla rete internet

americana per migliorare la connettività del Belpaese. Nel 2002, ha fondato OIA S.A.S., continuando a offrire consulenze nel campo delle nuove tecnologie informatiche quali la remotizzazione su datacenter di servizi aziendali e multi-aziendali, sicurezza informatica e studi sulle intelligenze artificiali e le loro applicazioni. Proposto come candidato, il Signor Lorenzon è un esempio di dedizione e innovazione nel settore commerciale.

LORELLA GEMENTI – ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA – POLESELLA (RO)

Titolare della Cartolibreria Arcobaleno a Polesella, Lorella Gementi ha fondato la sua attività nel 1985, facendola crescere e adattare alle sfide incontrate nel corso degli anni. L’azienda si è evoluta da semplice cartolibreria a punto di riferimento per la comunità, offrendo servizi aggiuntivi come stampe, mail, fax, packaging e articoli da regalo. La signora Gementi non si è fermata qui, impegnandosi attivamente in iniziative culturali e collaborazioni locali, che spaziano da convegni a presentazioni di libri. Un esempio di resilienza imprenditoriale e di forte legame con il territorio.

VITTORINA MINELLO – ALL’ORIZZONTE DI MINELLO VITTORINA – MARTELLAGO (VE)

Vittorina Minello è la titolare di All’orizzonte, un negozio di moda a Martellago che da oltre trent’anni rappresenta un pilastro per la comunità locale. La sua dedizione al commercio al dettaglio di confezioni per adulti e biancheria personale ha creato un ambiente accogliente, dove professionalità e passione si uniscono per garantire la massima soddisfazione dei clienti. In pensione da maggio 2024, Vittorina continua a portare avanti la sua missione, organizzando eventi e mantenendo vivo un sogno che ha reso il suo negozio un vero punto di riferimento.

IMPRENDITORI DEL TURISMO

NATALINO BOSCOLO MENEGUOLO – CAMPING MEDITERRANEO DI BOSCOLO NATALINO MENEGUOLO & C. S.A.S – CHIOGGIA (VE)

Titolare della Camping Mediterraneo di Boscolo Natalino Meneguolo & C. – S.A.S., il Signor Natalino Boscolo Meneguolo ha avviato la sua carriera imprenditoriale nel settore del turismo con la fondazione del Camping Mediterraneo nel 1971. Sotto la sua direzione, il campeggio è diventato uno dei leader nell’offerta turistica open air a Chioggia, riuscendo a mantenere una clientela internazionale grazie a una struttura moderna e competitiva. Il Signor Boscolo Meneguolo ha dimostrato un forte impegno verso l’innovazione tecnologica e l’ecosostenibilità, rendendo il suo campeggio un esempio di qualità e responsabilità ambientale nel settore garantendo un’offerta turistica inclusiva, diversificata e personalizzata. Proposto come candidato, incarna l’eccellenza imprenditoriale e la dedizione al servizio. A segnalare Natalino Boscolo Meneguolo per il Premio è Gianni Boscolo Moretto di Associazione cooperativa SEGEAR.

GIANNI BOSCOLO MORETTO – CAMPING MIRAMARE S.R.L. – CHIOGGIA (VE)

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Camping Miramare S.R.L., il Signor Gianni Boscolo Moretto ha guidato con successo una delle strutture turistiche più rinomate della costa clodiense. Grazie alla sua leadership, il Camping Miramare è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il turismo open air, con un’offerta attenta e diversificata, sempre rivolta all’ecosostenibilità, all’inclusività e all’innovazione tecnologica. Da sempre attivo nella promozione del territorio e dell’ospitalità di qualità, ha contribuito a far

crescere la reputazione della struttura e a fidelizzare una clientela internazionale. Proposto come candidato, rappresenta un modello di professionalità e dedizione nel settore turistico.

TARCISIO FASOLATO – AMICA SNC DI FASOLATO TARCISIO & C. – CHIOGGIA (VE)

Socio di Amica snc di Fasolato Tarcisio & C., il Signor Tarcisio Fasolato è il volto dietro una delle realtà balneari più apprezzate e rinomate di Chioggia. Con passione e dedizione, ha trasformato i Bagni Willy in un punto di riferimento per chi cerca relax e qualità nei servizi offerti. Grazie a un’impronta gestionale innovativa, è riuscito a coniugare un’accoglienza familiare con strutture all’avanguardia, garantendo al contempo una continua crescita dell’impresa. Negli ultimi anni, con il supporto dei figli, ha traghettato l’azienda verso nuove sfide, confermandola come un’eccellenza del settore turistico locale. A segnalare Tarcisio Fasolato per il Premio è Gianni Boscolo Moretto di Associazione cooperativa SEGEAR.

GIANI TIOZZO NETTI – TREDUE S.R.L. – CHIOGGIA (VE)

Consigliere e socio di Tredue S.r.l., Giani Tiozzo Netti è uno dei protagonisti del turismo open-air a Sottomarina di Chioggia. Sin dal 1987, il Camping Tredue si distingue per la sua gestione familiare e per essere un punto di riferimento nella regione. L’impresa, che ha saputo mantenere una tradizione di ospitalità senza rinunciare alle innovazioni tecnologiche, si è consolidata come leader nel settore turistico-balneare. Con una continua attenzione alla qualità e alla soddisfazione della clientela, Giani Tiozzo Netti ha contribuito a far crescere e sviluppare l’attività di famiglia, rendendo il Camping Tredue una destinazione di eccellenza per i turisti. A segnalare l’azienda per il Premio è Gianni Boscolo Moretto di Associazione cooperativa SEGEAR.

GIANNI PAGAN – AL GRANSO STANCO SAS DI PAGAN G. C. – CHIOGGIA (VE)

Gianni Pagan, legale rappresentante e socio accomandatario di Al Granso Stanco, è un pioniere nel settore del turismo balneare a Chioggia. Con una carriera che lo ha visto gestire con passione e competenza il noto stabilimento balneare, Gianni, che gestisce lo stabilimento da più di 50 anni, ha saputo coniugare innovazione e sostenibilità, creando un ambiente raffinato e accogliente. In pensione, continua a essere un punto di riferimento per l’imprenditoria balneare, avendo ricoperto ruoli rappresentativi nell’APT di Chioggia e in associazioni di settore. La sua dedizione ha reso il Granso Stanco un esempio di eccellenza e qualità. A segnalare Gianni Pagan per il Premio è Giovanni Boscolo Moretto di Associazione Cooperativa SEGEAR.

IMPRENDITORI DELL’ARTIGIANATO

SERENELLA GUBBINI – PARRUCCHIERA IDEA DONNA DI SERENELLA GUBBINI – VENEZIA (VE)

Titolare dell’impresa individuale Parrucchiera Idea Donna, Serenella Gubbini ha mostrato fin da bambina un forte interesse per il settore dell’artigianato. Dopo aver completato la formazione e iniziato il suo percorso come apprendista, Serenella ha perfezionato la sua preparazione presso l’Accademia d’Arte dei Parrucchieri, dimostrando grande passione e dedizione. Nel 2021 ha ottenuto dalla Regione la qualifica di Maestra Artigiano. Proposta dalla CGIA Confartigianato Mestre e dal Signor Alberto Fuin, Serenella Gubbini rappresenta l’eccellenza nel mondo dell’artigianato veneziano e un esempio di crescita professionale. A segnalare Serenella Gubbini per il Premio è Alberto Fuin di CGIA Confartigianato Mestre.

UBALDO LOVATO – LOVATO COSTRUZIONI E RESTAURI DI LOVATO GEOM. UBALDO – SPINEA (VE)

Titolare dell’impresa Lovato Costruzioni e Restauri, il Signor Ubaldo Lovato ha intrapreso il suo percorso professionale nel settore edile nel 1987, lavorando inizialmente come ferraiolo e assistente tecnico di cantiere. Nel 1994, ha deciso di avviare la sua attività per conto proprio, diventando un punto di riferimento nell’artigianato edile. Proposto dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre CGIA e dal Signor Alberto Fuin, Ubaldo rappresenta un esempio di professionalità e passione per il proprio lavoro, contribuendo con la sua esperienza e competenza al successo del settore edile nella provincia di Venezia. A segnalare Ubaldo Lovato per il Premio è Alberto Fuin di CGIA Confartigianato Mestre.

BARBARA TROMBIN – TROMBIN BARBARA – VENEZIA (VE)

Titolare di Trombin Barbara, la Signora Barbara Trombin ha avviato la sua carriera nel settore della bellezza nel 1984 come apprendista presso Iseppi Maurizia, proseguendo nel 1987 con Fulvio Santello. Nel 1990, ha deciso di intraprendere il percorso imprenditoriale, aprendo il suo salone di parrucchieria, dove offre servizi per uomo e donna. È anche specializzata nel commercio al minuto di cosmetici e articoli per la cura e l’igiene della persona, avviando questa attività nel 1999. La Signora Trombin si distingue per la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del settore, mantenendo il suo salone sempre aggiornato con le ultime tendenze della moda. Proposta come candidata da CGIA Confartigianato Marghera, è un esempio di professionalità e passione per il suo lavoro. A segnalare Barbara Trombin per il Premio è Emanuele Sblendorio di CGIA Confartigianato Marghera.

GIOVANNI SARTOR – SARTOR GIOVANNI IMPIANTI – SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

Titolare di Sartor Giovanni Impianti, il Signor Giovanni Sartor ha iniziato il suo percorso professionale all’età di 18 anni come apprendista in una ditta di termoidraulica. Dopo l’apprendistato, ha fondato la sua prima impresa insieme a un socio, e nel 2005 ha continuato l’attività da solo. La sua passione e curiosità per il settore lo hanno portato a costruire un’azienda che oggi occupa sei persone, trattandole come una vera e propria famiglia. Proposto per questo riconoscimento, Giovanni rappresenta un esempio di impegno e professionalità nell’artigianato, specializzandosi nell’installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e impianti di trasporto ed utilizzo del gas.

GRAZIANO CASAROLLI – CASAROLLI AUTOTRASPORTI – VILLAMARZANA (RO)

Graziano Casarolli, titolare della Casarolli Autotrasporti, è un imprenditore che ha saputo far crescere la sua attività con passione e dedizione. Dal suo inizio nel 1988, ha ampliato la flotta a 16 mezzi, gestendo oggi un team di 14 dipendenti. Graziano è un esempio di impegno nel settore dell’autotrasporto, contribuendo attivamente alla mobilità e alla logistica della sua comunità. La sua capacità di adattarsi alle sfide del mercato lo ha reso un punto di riferimento per l’industria, ispirando nuovi imprenditori. A segnalare Graziano Casarolli per il Premio è Matteo Rettore di CNA Padova e Rovigo.

DIEGO ROMAGNOLO – AUTOTRASPORTI ROMAGNOLO DI ROMAGNOLO DIEGO E FANCATO SERNO E C. S.N.C. – ROVIGO (RO)

Socio amministratore della Autotrasporti Romagnolo SNC, Diego Romagnolo è attivo nel settore del trasporto merci per conto terzi dal 1988. L’azienda, con sede ad Adria, serve un ampio bacino di clienti che spazia dal territorio polesano a tutto il Nord e Centro Italia. Con una squadra composta da cinque dipendenti, tra cui quattro autisti e un’impiegata, la Autotrasporti Romagnolo si distingue per affidabilità e competenza, contribuendo allo sviluppo e alla logistica del territorio.

ARMANDO BUGIN – BUGIN AUTO SRL – MIRANO (VE)

Amministratore unico di Bugin Auto srl, il Signor Armando Bugin ha iniziato la sua carriera lavorativa come apprendista meccanico e successivamente è diventato operaio qualificato. Nel 1978 ha aperto l’attività di autoriparazione Spineauto e, dal 1983, ha avviato l’attività Bugin Auto Snc con la moglie, Leandrina Asti. Nel 1995 l’impresa è stata trasformata in srl, proseguendone la crescita nella nuova e più ampia sede a Mirano, dotata di attrezzature e spazi, anche espositivi, di alto livello ed arrivando ad occupare fino a 9 lavoratori dipendenti. Oltre al suo impegno lavorativo ed imprenditoriale, che perdura tutt’oggi da 59 anni, Armando ha ricoperto ruoli di leadership nell’attività associativa, quale Presidente provinciale di CNA Venezia. Attualmente è Presidente onorario della CNA Metropolitana di Venezia. Proposto dalla CNA Confederazione Nazionale Artigianato e PMI, rappresenta un esempio di passione e dedizione nel mondo dell’artigianato e del commercio. A segnalare Armando Bugin per il Premio è Giancarlo Burigatto di CNA Metropolitana di Venezia.

MONICA FIORINDO – NEW LOOK DI FIORINDO MONICA – TORRE DI MOSTO (VE)

Monica Fiorindo è il volto di New Look, un salone di bellezza a Torre di Mosto che si è affermato come punto di riferimento nel settore. La sua dedizione all’evoluzione della tricocosmesi, unita all’attenzione per l’analisi del capello, le ha permesso di offrire servizi innovativi e personalizzati. Un esempio di impegno e passione che eleva l’artigianato locale e celebra la bellezza in tutte le sue forme.

CATEGORIA C – IMPRESE

C1 – CONTINUITA’ D’IMPRESA

BIBIONE MARE SPA – IGEA SARTORI – SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)