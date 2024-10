(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 CONFERENZA FI, DE MEO (FI-PPE): ESPERIENZA AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI LOCALI DOVREBBE ESSERE REQUISITO PER RICOPRIRE RUOLI ISTITUZIONALI SUPERIORI

Perugia, 13 ott. – “La Conferenza nazionale di Forza Italia dedicata agli enti locali ha dimostrato la forza e la competenza della nostra classe dirigente a livello territoriale”. Così in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, Presidente della delegazione Ue per i rapporti con la Nato. “Sindaci, assessori e consiglieri – aggiunge – hanno testimoniato l’efficacia del buon governo a guida azzurra nei propri comuni, consolidando il ruolo sempre più centrale di Forza Italia nel panorama politico nazionale, radicato nell’ascolto e nella risposta alle esigenze locali”. “A riprova – prosegue De Meo – di come l’esperienza amministrativa negli enti locali dovrebbe essere requisito per ricoprire ruoli istituzionali superiori perché, solo in questo modo, si rafforza il legame tra i cittadini e chi ha poteri decisionali e legislativi”.

“Con la mia esperienza negli enti locali ho partecipato con entusiasmo alla Conferenza, riscoprendo la passione che anima chi, ogni giorno, è il vero motore della politica e del governo dei territori. Forza Italia continuerà a sostenere il loro impegno, consapevole del valore strategico di questo ruolo, per costruire modelli di governo che mettano i cittadini al centro dell’azione politica”, conclude De Meo.

