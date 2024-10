(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA CAPITALE VINCE IL BEST DIGITAL CITY BRANDING

PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE MULTICANALE

Roma, 12 ottobre 2024 – Roma Capitale premiata agli NC Digital Awards, uno dei più importanti riconoscimenti dedicati alla Comunicazione Digitale italiana.

Alla città eterna va il Best Digital City Branding per “l’importante lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito della comunicazione digitale multichannel”, assegnato da una giuria composta da oltre 50 grandi Aziende investitrici nella comunicazione digitale.

A ricevere il premio nel corso della cerimonia a Milano Cecilia Del Guercio, responsabile della Comunicazione della Segreteria del Sindaco di Roma e Pierluca Tagariello, direttore della Comunicazione Istituzionale di Roma Capitale.

“Siamo molto contenti di ricevere questo riconoscimento, è la prova che anche le istituzioni possono comunicare in maniera innovativa e contemporanea – spiegano Del Guercio e Tagariello -. La comunicazione pubblica è spesso ancora percepita come analogica, cartacea e vecchio stile. Invece noi oggi siamo in grado di sfruttare tutti gli strumenti più attuali offerti dalla tecnologia e dal marketing per interagire con i cittadini e i city users. Siamo orgogliosi di fare da apripista e incoraggiamento, in tal senso, per tutte le altre istituzioni”.