Migranti: Battilocchio(FI): centri in Albania tassello di strategia che funziona

“A giorni partirà l’operativita’ dei centri in Albiana, a Gjader e Shenjin, frutto di una sinergia proficua con un Paese amico, candidato a un futuro ingresso UE :un approccio che altri stati europei stanno guardano con grande attenzione. Sarò nuovamente in visita con una delegazione di Forza Italia a fine ottobre. Ma questo è solo un tassello di una strategia complessiva che il Governo Meloni, soprattutto grazie all’azione dei Ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, sta portando avanti sin dal suo insediamento: una risposta sistemica ad una problematica strutturale, sempre nella cornice del diritto comunitario e internazionale. Una strategia che funziona.

52.092 migranti sbarcati nel 2024 fino al 9 ottobre a fronte di 138.223 dello stesso periodo 2023: questi numeri ufficiali del Ministero dell’Interno, facilmente consultabili sul sito del Ministero, testimoniano, meglio di ogni propaganda di parte, l’efficacia su questo aspetto delle politiche del Governo.

La strada è ancora lunga ma la direzione è quella giusta”. Lo ha dichiarato a Tgcom24 Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.

