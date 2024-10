(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

sab 12 ottobre 2024 FI: Nevi "Far crescere nuova generazione di amministratori locali"

“Ogni volta che facciamo le assemblee degli enti locali torno ad essere un giovane militante e fa bene Maurizio Gasparri a organizzarle. Forza Italia trae la sua forza dai territori, lo vediamo anche qui in Umbria dove quando si presentano gli amministratori locali e ci mettono la faccia il consenso cresce. Quindi facciamo bene a dare ascolto e a confrontarci tra di noi, sono momenti che ci arricchiscono reciprocamente e fanno crescere la comunità a cui Antonio Tajani fa riferimento”. Così dal palco della Conferenza nazionale degli enti locali organizzata da Forza Italia in corso a Perugia, il deputato e portavoce nazionale azzurro Raffaele Nevi. “Abbiamo però bisogno di una nuova generazione di giovani amministratori. Abbiamo necessità che il nostro messaggio nazionale venga portato anche sul territorio e ogni nostro amministratore deve collaborare. Quindi il progetto deve essere di costruire una classe dirigente liberale innamorata del suo Paese e che sarà utile anche per aumentare la nostra percentuale”.

