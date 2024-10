(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Basilicata: Bardi, automotive è grosso problema, coinvolge 15mila famiglie

“Per noi in questo momento il vero grosso problema è l’automotive. Ieri abbiamo sentito l’amministratore delegato Tavares, c’è una grande difficoltà non solo per Stellantis ma per tutto l’indotto. Noi in Basilicata abbiamo un indotto che, insieme all’azienda, coinvolge 15.000 famiglie. Abbiamo un’area di crisi complessa. Lo Stato è intervenuto già una volta, però la cassa integrazione terminerà e dobbiamo venire incontro alle esigenze dei lavoratori impiegandoli in altri settori. Anche per questo dobbiamo cercare di aprire ai privati. Io credo molto nel partenariato pubblico-privato, altrimenti si rischia, pure come enti locali, di essere assistenzialisti e l’assistenzialismo non fa bene a nessuno”. Lo ha detto il governatore della Basilicata Vito Bardi intervenendo a Perugia alla Conferenza nazionale degli Enti Locali di Forza Italia.

