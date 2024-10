ASAT – CONFERENZA STAMPA FIERA HOTEL BOLZANO

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

dal 21 al 24 ottobre 2024, presso Fiera Bolzano si terrà la 48ª edizione di Hotel, punto di riferimento per il settore dell’ospitalità e della ristorazione in Alto Adige e nel nord-est Italia.

Lunedì 14 ottobre, alle ore 15:30, presso la sala riunioni dell’Asat, in via Degasperi 77, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 48ª edizione di Hotel.

Interverranno:

Giovanni Battaiola, presidente dell’Asat

Davide Cardella, direttore dell’Asat

Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano

Jana Varesco, Brand Manager Hotel

