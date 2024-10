Stellantis: Peluffo (Pd), da Tavares nessuna risposta su crollo produzione e futuro dei lavoratori

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

“I dati offerti oggi da Tavares in audizione erano noti da tempo. Quello che invece ci aspettavamo erano proposte concrete di un nuovo piano industriale di Stellantis, garanzie sul futuro dei lavoratori e investimenti su ricerca, sviluppo e produzione in Italia. Non possiamo quindi essere soddisfatti dalle parole di Tavares che ci preoccupano perché inducono a pensare ad un disimpegno e disinvestimento dell’automotive in Italia”. Così il deputato dem Vinicio Peluffo, dopo l’audizione dell’ad di Stellantis, Carlos Tavares.

“A fronte del crollo della produzione – continua il Capogruppo Pd in Commissione Attività produttive – l’impennata della cassa integrazione, gli incentivi all’esodo, la riduzione dei centro di ricerca e progettazione e il blocco dello sviluppo della Gigafactory di Termoli è necessario che Stellantis si assuma responsabilità e dia risposte concrete”. “Tavares non si presenti al Parlamento italiano solo per richiedere aiuti senza presentare alcun piano industriale”, conclude Peluffo.

