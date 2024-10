(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Infrastrutture, De Palma (FI): “Grazie a Sottosegretario Ferrante per nuova stazione Taranto Nasisi”

“Ringrazio il Governo e in particolare il sottosegretario Ferrante per il costante impegno verso lo sviluppo delle infrastrutture del Sud e della Puglia e, in particolare, per l’attenzione nei riguardi della città di Taranto. Finalmente è stata aggiudicata la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova stazione di Taranto – Nasisi, con un investimento importante di 34 milioni di euro. A questo importante fase di avvio, si aggiunge il progetto esecutivo in fase di completamento relativo alla stazione di Taranto, i cui lavori partiranno per fine dicembre. Per anni la stazione di Taranto è stata abbandonata al proprio destino ed è curioso che oggi ci sia, dalle parti del Pd, chi rivendica e si fa vanto dei lavori”.

Così in una nota Vito De Palma, deputato di Forza Italia e commissario provinciale del partito a Taranto.

“Era da tempo che la città di Taranto attendeva la realizzazione di questi lavori, come da me più volte sollecitato, che confermano la volontà di questo governo di favorire opere importanti e determinanti per lo sviluppo del Sud. Si tratta di passi in avanti importanti per la realizzazione di una rete e di infrastrutture sempre più moderne e adeguate”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma