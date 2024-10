(ARC) Imprese: Bini, Regione accanto a realt che investono in Fvg

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Pavia di Udine, 11 ott – “La Regione ? a fianco delle imprese

che scelgono di investire in Friuli Venezia Giulia, perch? in

grado di portare ricadute dirette e benessere sul territorio. Con

una strategia lungimirante, Eucos ha saputo traguardare il

futuro, investendo in digitalizzazione e mettendo in campo

soluzioni che vanno nella direzione della servitizzazione. Sempre

pi? imprese, infatti, preferiscono comprare un servizio piuttosto

che acquistare un bene. Da qui la necessit? di investire per

aumentare la propria competitivit? sul mercato. L’inaugurazione

di oggi raccoglie i frutti non soltanto di questa scelta

coraggiosa, ma anche degli oltre cento anni di attivit? che

l’azienda pu? vantare in Friuli”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attivit? produttive e

Turismo Sergio Emidio Bini, in occasione della cerimonia di

inaugurazione della nuova sede di Eucos, gruppo friulano

specializzato nell’installazione, manutenzione di impianti

idraulici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e

antincendio e noleggio operativo a Pavia di Udine. La nuova sede,

nella zona industriale di Udine, si estende su una superficie di

oltre 5.000 metri quadrati e ospita uffici, sale riunioni, aule

di formazione, aree verdi e un grande magazzino con relative aree

di stoccaggio e movimentazione delle merci.

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il sindaco di Pavia di

Udine Beppino Govetto, il presidente della Camera di commercio

Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo, il presidente del Cosef Marco

Bruseschi, il direttore generale di Confapi Fvg Lucia Cristina

Piu e i soci di Eucos Marco Saltarini Modotti e Guido Casarin.

Nel 2024, oltre alla nuova sede, Eucos si appresta a chiudere con

un +26% di fatturato e 9 nuove assunzioni.

L’azienda affonda le radici in oltre 120 anni di storia ed

esperienza nel settore; il marchio Eucos nasce dall’evoluzione

della storica ditta Saltarini, fondata a Udine nel 1903 da Libero

Saltarini Modotti, lattoniere e impiantista idraulico, nonch?

trisnonno di uno dei soci.

