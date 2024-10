Agenzia regionale 1143.24 Triggiani su strategia sviluppo sostenibile _Settimana Europea Regioni e Città

(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 *Settimana Europea delle Regioni e delle Città, assessora Triggiani: “La

Strategia di Sviluppo sostenibile della Puglia protagonista del confronto

con le regioni italiane ed europee”*

“La nostra Strategia di Sviluppo sostenibile tra i temi di discussione

della Settimana Europea delle Regioni e delle Città a Bruxelles”. Lo ha

detto l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, *Serena Triggiani*,

all’indomani della discussione del Political Workshop “Sustainable

development strategies – Drivers for coherence and competitiveness of

regional policies” nella sede del Comitato delle Regioni.

“Si è trattato di un incontro che, come Regione e con l’intervento del

Governatore Michele Emiliano, ci ha resi protagonisti con una nostra best

practice di cui siamo fortemente orgogliosi. In una sede così prestigiosa –

ha sottolineato l’assessora – la Puglia ha offerto un contributo rilevante

nella condivisione di un processo che stiamo portando avanti già da tempo.

E lo abbiamo fatto confrontandoci con altre esperienze regionali italiane

ed europee riguardanti lo sviluppo sostenibile. Molti degli obiettivi

contenuti nella strategia sono già perseguiti nei nostri diversi strumenti

di programmazione regionale. La Strategia di sviluppo sostenibile, di cui

si è dotata la Puglia, non è solo un documento condiviso e compartecipato

da una serie di soggetti pubblici e privati, ma è una vera e propria mappa

articolata che ci sta guidando nella messa a punto di interventi e per

indirizzare investimenti in diversi ambiti: agricoltura, sviluppo

economico, formazione, innovazione, parità di genere, ambiente, inclusione,

avendo come unico obiettivo la sostenibilità.

Abbiamo ancora molta strada da percorrere – ha concluso Serena Triggiani –

ma ci stiamo rendendo conto di quanto il tema dello sviluppo sostenibile

della Puglia sia già da tempo un vero e proprio metodo di lavoro,

nell’approccio allo studio e alla costruzione dei nostri atti regionali,

specie in materia di sostegno agli investimenti. Siamo nella fase attuativa

della Strategia e faremo sempre più e meglio per implementare i risultati

raggiunti, secondo gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030. Questo al sol

fine di stimolare una cittadinanza consapevole, responsabile e cooperativa

per una Puglia Sostenibile a 360 gradi”.