(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 Ufficio stampa

ELEZIONI REGIONALI 2024: APERTURE

STRAORDINARIE DELLO SPORTELLO

DEL CITTADINO

In occasione delle consultazioni regionali Umbria dei prossimi 17 e 18 novembre, ai fini

del rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle

candidature, sono previste le seguenti aperture straordinarie dello Sportello del

Cittadino:

 martedì 15 ottobre dalle 14.00 alle 18.00

 mercoledì 16 ottobre dalle 14.00 alle 18.00

 venerdì 18 ottobre dalle 14.00 alle 20.00

 sabato 19 ottobre dalle 8.00 alle 12.00

A questo proposito, credo possa essere utile informare il cittadino che dal 4 marzo 2024

è stato attivato sul portale dell’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

(www.anagrafenazionale.interno.it) un servizio che consente all’elettore (titolare di SPID

o CIE) di scaricare il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf,

munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dalla normativa e può essere utilizzato

anche per la presentazione di liste di candidati.

Spoleto, giovedì 10 ottobre 2024