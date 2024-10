(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 *Libano =*

*On. Nicola Fratoianni (Avs):*

*Esercito israeliano ha sparato contro base Unifil?*

*Il governo italiano subito in Parlamento a riferire.*

*Fermare escalation criminale di Netanyahu in MO.*

In attesa che ci siano notizie più accurate e certe, quanto annunciato da

Reuters e Hareetz è di una gravità assoluta: se l’esercito israeliano ha

sparato contro le postazioni dell’Unifil siamo oltre ogni limite.

Il governo del nostro Paese venga subito in Parlamento a riferire su cosa è

accaduto. È arrivato il momento di fermare la criminale escalation di

Netanyahu in Medio Oeriente.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs