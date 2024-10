(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

Piacenza, 10 ottobre 2024

Oggetto: Il cordoglio della sindaca Tarasconi e dell’Amministrazione comunale

per il tragico incidente al Centro Scolastico Agrario

“Di fronte a una tragedia come quella accaduta oggi nei pressi del Centro Scolastico

Agrario, è molto difficile trovare le parole per esprimere il cordoglio non solo

dell’Amministrazione, ma di una comunità intera, che si stringe con rispetto, con un

senso di profonda vicinanza e affetto ai familiari della studentessa vittima di questo

gravissimo incidente, così come ai suoi amici, insegnanti e compagni di scuola. In

attesa che si chiarisca la dinamica dei fatti, desidero ringraziare tutti gli operatori del

soccorso intervenuti sul posto, che si sono adoperati facendo il possibile. Oggi, come

sindaca e come mamma, sento solo di poter dire che tutti noi condividiamo il dolore

di questa famiglia”.

