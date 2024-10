(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 Fina (PD): Foti mente sapendo di mentire, bilancio Pd sano e certificato

“Foti mente sapendo di mentire e lo fa solo per nascondere i danni che sta facendo il Governo al paese: le misure che favoriscono il caporalato, la bocciatura di una legge sul salario minimo, l’assenza totale di una politica industriale, oggi la nuova Tassa Meloni e le altre mille incoerenze che le lavoratrici e i lavoratori italiani stanno pagando sulla loro pelle. Sul Pd invece Foti deve stare più che tranquillo perché è assolutamente adempiente, assolve puntualmente al pagamento dei suoi debiti, rispetta ogni norma, legge, regola, con l’INPS, l’Erario e con chiunque altro. Il bilancio del Pd è sano e il Pd cresce in numero di scelte delle contribuenti e dei contribuenti nel 2×1000, cresce in adesioni e in piccole donazioni, in linea con la crescita dei consensi politici ed elettorali. Capisco che questo disturbi Foti ma deve farsene una ragione”. Così in una nota Michele Fina, tesoriere nazionale del Pd.

Roma, 10 ottobre 2024