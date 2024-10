(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

I CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE RESTITUISCONO DOPO OLTRE 100 ANNI

UNA STATUETTA VOTIVA AL MUSEO NAZIONALE ROMANO.

Il torello di Veio torna al Museo Nazionale Romano dopo oltre 100 anni

grazie all’azione dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio

Culturale di Monza e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e

Varese. È il felice epilogo di una vicenda che ha avuto inizio in piena

pandemia, quando i Musei Civici di Monza avevano ricevuto in forma anonima

una statuetta votiva in terracotta riproducente un toro, accompagnata da una

lettera dattiloscritta con oggetto: “Il ritorno a casa di 47220 dopo 80 anni

e più”. Il numero era quello riportato nella parte inferiore del manufatto,

mentre nel testo che lo accompagnava erano narrate le rocambolesche vicende

successorie del reperto, fino a quando era giunto nelle mani dell’attuale

detentore. Questi, evidentemente con qualche senso di colpa, spiegava la

motivazione che lo aveva spinto alla restituzione, auspicando che “prima di

intraprendere il suo ultimo viaggio” avrebbe voluto ammirare la scultura

esposta in museo. Gli immediati accertamenti richiesti dalla direzione dei

Musei di Monza ai Carabinieri del locale Nucleo Carabinieri TPC, che hanno

coinvolto anche funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e

Varese, hanno permesso di stabilire che si trattava di una statuetta votiva

originariamente proveniente dall’antica città etrusca di Veio, sottratta

negli anni ’20 del secolo scorso dal Museo Nazionale Romano. È infatti

emerso che questo istituto aveva concesso in prestito alla Società

Umanitaria di Milano un lotto di 23 reperti archeologici da porre a

disposizione degli studenti dell’Istituto Superiore delle Industrie

Artistiche (I.S.I.A.) che all’epoca aveva sede nella Villa Reale di Monza.

L’ente era stato fondato agli inizi degli anni ’20 dal consorzio costituito

dalla Società Umanitaria e dai Comuni di Milano e Monza ed ebbe vita fino al

1943. Da allora, complici i tragici eventi bellici di quegli anni, dei

reperti archeologici ne sono state perse le tracce.

Dal punto di vista storico artistico, la statuetta è un ex voto zoomorfo in

terracotta molto frequente nelle stipi votive etrusco-laziali e campane

dalla metà del IV al II secolo a.C. In genere realizzate in terracotta,

queste statuette raffiguranti generalmente bovini e suini sono state

interpretate come elemento sostitutivo di un animale sacrificato, ovvero

come richiesta di protezione sul bestiame, fonte primaria di sostentamento

familiare.

In data odierna il “torello 47220” di Veio è stato restituito al Museo

Nazionale Romano dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio

Culturale di Monza e dai funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia,

Sondrio e Varese.

