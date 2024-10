(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 AUTONOMIA, M5S: BASTA FRENATE SUI MEDIA, MINISTRI DICANO IN COMMISSIONE COSA INTENDONO FARE

ROMA, 9 ott. – “Dopo il ministro Tajani che ha frenato sul commercio estero, oggi il ministro Musumeci, pur con una mezza e timida smentita, ha manifestato dubbi sull’applicazione dell’Autonomia Differenziata per il suo settore, la Protezione Civile. Era prevedibile, queste e molte altre gravi criticità noi le abbiamo messe in evidenza per mesi durante l’esame della legge in Parlamento, adesso puntualmente i nodi vengono al pettine. Ma non è tollerabile che la posizione del governo arrivi alla spicciolata, con dichiarazioni alla stampa, materia per materia. Per questo in commissione Affari Costituzionali alla Camera abbiamo chiesto che vengano a riferire uno per uno tutti i ministri per dirci cosa intendono fare nella devoluzione alle Regioni delle materie di cui sono responsabili. Proviamo almeno a ridare al Parlamento una parvenza di centralità che la legge sull’Autonomia gli ha brutalmente sfilato”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nella commissione Affari Costituzionali della Camera Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Alfonso Colucci e Pasqualino Penza.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle