(ARC) Salute: Riccardi, Regione lavora a tutela salute detenuti

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 Trieste, 9 ott – “La Regione mantiene alta l’attenzione in

merito alla tutela della salute di detenuti, internati fragili e

minorenni sottoposti a procedimento penale, un tema su cui ?

importante intervenire in maniera sinergica. Il sistema sanitario

e l’amministrazione penitenziaria del Friuli Venezia Giulia

stanno collaborando da tempo per aumentare l’efficacia dei

servizi a loro va un plauso particolare per gli sforzi fin qui

profusi. Il monitoraggio svolto dall’Osservatorio permanente

continuer? a essere il punto di riferimento da cui partire per

l’attuazione delle misure future”.

? il pensiero condiviso oggi a Trieste dall’assessore regionale

alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenuto alla riunione

dell’Osservatorio permanente sulla sanit? penitenziaria.

L’organo, composto da rappresentanti di Regione, giustizia

minorile e amministrazione penitenziaria, ha il compito di

monitorare la situazione della popolazione carceraria, segnalando

avvenimenti di interesse sanitario o eventuale problematiche e

criticit? negli Istituti penitenziari del territorio regionale, e

di valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi sanitari.

Nel corso dell’incontro ? stato discusso il rinnovo del

Protocollo di collaborazione tra ordinamento sanitario e

penitenziario per l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria

a favore dei detenuti, che sar? stipulato tra la Regione e il

Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Il

documento, in particolare, sostiene lo sviluppo di programmi di

presa in carico integrata e continuit? dei percorsi di cura,

attivit? di formazione, prevenzione e promozione della salute.

Affrontato anche il tema legato ai percorsi di accoglienza

psicologica dei nuovi detenuti, avviati negli ultimi mesi dalle

tre Aziende sanitarie regionali.

Come evidenziato dall’Osservatorio, il sovraffollamento delle

carceri, le condizioni fatiscenti di numerosi edifici e la

diffusione di situazioni di disagio tra i detenuti sono

problematiche di interesse nazionale e che interessano da vicino

anche il Friuli Venezia Giulia. Da qui la necessit? di un’azione

coordinata del sistema penitenziario e di quello sanitario, al

fine di garantire la tutela della salute dei detenuti nel

rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno degli istituti

penitenziari.

ARC/PAU/pph

091425 OTT 24