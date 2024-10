(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 *AGRICOLTURA, FOTI (FDI): PD ACCUSA DI CAPORALATO MA INADEMPIENTE CON INPS

E ERARIO*

“Ancora una volta la sinistra capitanata dal segretario del Pd Elly Schlein

si riduce a inventare bufale pur di attaccare il ministro Lollobrigida. Nel

mirino dei falsari di professione è finito il servizio agricolo civile,

attivo da oltre venti anni, che ha l’obiettivo di fornire una formazione

che permetta ai giovani di conoscere il valore strategico del settore

agricolo e di sensibilizzarli su temi fondamentali come la sostenibilità,

la tutela del territorio e la sicurezza alimentare. Fanno sorridere,

inoltre, le accuse sul favoreggiamento di caporalato: non possiamo

tollerare che il Partito Democratico, mentre critica questo progetto, si

presenti come inadempiente verso l’INPS e l’Erario, accumulando debiti per

oltre 1,8 milioni di euro, nonostante disponga di quasi 6 milioni in cassa.

Sfacciati e spudorati oltre che professionisti di fake news”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 9 ottobre 2024