La Cina fornirà forniture mediche umanitarie al Libano in un momento di escalation della situazione

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

La Cina ha chiesto moderazione per evitare che la situazione in Medio Oriente peggiori, esortando tutte le parti coinvolte a prevenire un’escalation del conflitto. Durante un incontro all’ONU, Fu Cong, rappresentante della Cina, ha sottolineato che il conflitto a Gaza continua a causare vittime civili e che la regione è sull’orlo di una guerra totale. Ha esortato il rispetto della sovranità degli Stati e il rifiuto della violenza contro i civili, proponendo soluzioni politiche sia per la crisi mediorientale che per

Per ulteriori dettagli, Global Times Tempi globali .