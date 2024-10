[Comune Palermo] Demolizione edificio scolastico di proprietà comunale – Dichiarazione componenti di opposizione delle Commissioni Patrimonio e Urbanistica

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 «Oggi stesso chiederemo alle commissioni consiliari competenti e di cui

siamo componenti di approfondire immediatamente e prendere poi posizione su

quanto sta accadendo riguardo un edificio scolastico di proprietà comunale,

alla cui demolizione il comune deve necessariamente opporsi con forza,

visto che anche la Soprintendenza BBCCAA ne riconosce il valore da

preservare. Parliamo di un bene che meriterebbe di essere tutelato e

rifunzionalizzato, non distrutto.

Mentre una intera comunità scolastica e tanti cittadini e cittadine

chiedono la salvaguardia di questo patrimonio, il Comune e la Città

Metropolitana sembrano più preoccupati di coprire errori e responsabilità

legati a progettazione e iter eseguiti male, piuttosto che ascoltare la

volontà popolare, senza consultare il consiglio comunale.

In una città con una storia così significativa su questi temi, l’ennesima

demolizione ingiustificata appare come una scelta miope, auspichiamo in

nessun modo orientata più a speculare su fondi pubblici anziché impegnarsi

nel necessario recupero.

Siamo profondamente preoccupati per il destino dell’edificio, ma ancor di

più per una città e una politica incapaci di apprendere dai propri errori e

rispettare il proprio patrimonio. Non assisteremo inerti a tutto ciò».

Lo dichiarano Mariangela Di Gangj, Giulia Argiroffi, Carmelo Miceli, Ugo

Forello, Rosario Arcoleo e Franco Miceli, componenti di opposizione delle

Commissioni Patrimonio e Urbanistica.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo