(ACON) AMBIENTE. MASSOLINO (PAT-CIV): SENSIBILI A TEMA EMISSIONI SAN DORLIGO

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 8 ott – Si ? tenuto ieri, luned? 7 ottobre,

l’incontro tra Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto

per l’Autonomia-Civica Fvg, e il sindaco di San Dorligo/Dolina

Aleksander Coretti, incontro da lui stesso richiesto, alla

presenza anche dell’assessora Luciana Depolo.

“Siamo sensibili al delicato tema delle emissioni odorigene e

inquinanti sul territorio e daremo tutto il supporto possibile –

afferma Massolino -. All’assestamento di bilancio dello scorso

luglio avevo presentato un ordine del giorno per uno studio

epidemiologico, e l’indirizzo ? stato accolto dalla Giunta. Ora

non resta che metterlo in pratica”.

“Ma Dolina non ? solo Siot – prosegue Massolino -. Il sindaco

Coretti ha sottolineato la necessit? di lavorare sulla

prevenzione dei rischi naturali, come gli incendi e i dissesti

idrogeologici che negli ultimi anni hanno afflitto i nostri

territori e che la crisi climatica render? sempre pi? impattanti

e frequenti. Anche su questo daremo il nostro sostegno”.

“Abbiamo anche trattato temi per me particolarmente sensibili: il

trasporto pubblico e la ciclabilit?. Vigileremo sull’efficienza

del Tpl, gli autobus sono fondamentali per garantire la mobilit?

soprattutto delle ragazze e dei ragazzi in et? scolastica. Per

quanto riguarda la ciclovia Cottur, abbiamo da poco depositato

una richiesta di audizione che coinvolge anche il Comune di

Dolina, attraversato dall’infrastruttura. Infine, abbiamo

discusso la possibilit? di sviluppare una mostra fotografica”.

ACON/COM/fa

081053 OTT 24