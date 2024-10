COMUNICATO STAMPA – Al via gli interventi sulle alberature del centro urbano di Incisa Valdarno

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 *Al via gli interventi sulle alberature del centro urbano di Incisa

Valdarno*

*I lavori fanno parte del piano annuale delle alberature che riguarda tutto

il territorio comunale. Quest’anno sono stati piantati 226 nuovi alberi*

Partita oggi la serie di interventi sulle alberature del centro urbano di

Incisa. I lavori, che si concentreranno su diverse aree verdi di proprietà

comunale, riguardano vari interventi tra cui la sostituzione delle

precedenti alberature con due nuovi lecci al* parcheggio di Via Olimpia. *Nuove

piante di gelso verranno inserite ai *giardini pubblici di **Via Olimpia e**

Via Verdi*, mentre l’alberata stradale di Piazza Stazione vedrà la messa a

dimora di 12 piante di gelso in sostituzione di quelle attuali.

Potature previste inoltre nel *parcheggio di Piazza Gramsci *e al *Centro

Sportivo di Via Olimpia,* oltre che negli interventi che interessano

il *giardino

pubblico di Piazza Mazzanti*. Infine sono previsti lavori di messa in

sicurezza presso l’area latistante il Campo Sportivo di Incisa.

Tali lavori sono stati programmati in seguito a osservazioni tecniche e

alle richieste dei cittadini, con l’obiettivo di valorizzare, incrementare

e mettere in sicurezza il patrimonio arboreo del centro abitato.

La durata degli interventi è prevista in circa 30 giorni lavorativi e tutti

i cantieri saranno opportunamente segnalati in loco.

Comune Figline e Incisa Valdarno