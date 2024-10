(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 7 ottobre, Zoffili (Lega): ”Uniti per combattere il terrorismo e garantire la sicurezza del Popolo di Israele”

Roma, 7 ott.- ”Esattamente 365 giorni fa, il 7 ottobre, i terroristi islamici di Hamas penetravano nel sud di Israele, scatenando un terribile massacro. Il mio pensiero va al Popolo israeliano e alle vittime innocenti di quella immane tragedia. Israele ha il diritto di esistere e di difendersi, affinché possa finalmente vivere in pace e sicurezza. È fondamentale che i governi internazionali collaborino maggiormente per prevenire tali conflitti e contrastare ogni forma di terrorismo. Questo impegno è stato ribadito durante la sessione autunnale dell’OSCE a Dublino, confermando il mio costante supporto in qualità di Capo della delegazione italiana al Popolo israeliano”.

Così il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE.