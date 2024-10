(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 7 OTTOBRE, ROSCANI (FDI): AL GIORNO DELL’ ORRORE FACCIA ECO APPELLO AL DIALOGO E DE ESCALATION

“Sono ben impresse le immagini di paura e dolore che continuiamo a vedere, da un anno dal terribile attacco terroristico di Hamas, ai danni del popolo di Israele. Una violenza disumana che ha distrutto i sogni di bambini, donne e giovani. Il 7 ottobre è un nuovo giorno dell’orrore. A quei corpi inermi deve fare eco, quest’oggi, un solo grido unanime che con forza chiede di non smettere di lavorare per la pace ripristinando il diritto alla sicurezza. E’ auspicabile che in uno scenario in costante evoluzione, si lavori all’unisono per favorire una riduzione delle tensioni a livello regionale, a partire dall’applicazione della Risoluzione 2735 a Gaza e della Risoluzione 1701 per la stabilizzazione del confine israelo-libanese, così come ha evidenziato quest’oggi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del primo anniversario degli attacchi di Hamas. In questo giorno di dolore il nostro pensiero alle vittime, alla famiglie, agli ostaggi e la speranza che la soluzione diplomatica possa ancora essere possibile.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale

