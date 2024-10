Per aiutare le persone con disabilità visive, il Giappone innova un dispositivo vibrante montato sulle scarpe

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

Una startup giapponese, sostenuta dalla Honda Motor Company, ha sviluppato un innovativo dispositivo vibrante montato sulle scarpe per aiutare le persone con disabilità visive a muoversi in sicurezza. Il dispositivo, creato da Ashirase, è progettato per essere utilizzato con un’applicazione per smartphone che fornisce segnali tattili tramite vibrazioni attorno al piede e assistenza vocale per la navigazione.

Il sensore di movimento integrato nel dispositivo rileva la posizione dell’utente e fornisce indicazioni precise sulla direzione da seguire. L’app associata fornisce anche percorsi ottimizzati per persone con disabilità visive, avvisi vocali su potenziali pericoli come incroci stradali e ferroviari, e permette di ricercare destinazioni specifiche come “il bagno più vicino”.

Una caratteristica fondamentale del dispositivo è l’uso della vibrazione, che permette agli utenti di ricevere indicazioni senza affidarsi ai segnali sonori, evitando così interferenze in ambienti rumorosi. La versione più recente del dispositivo pesa appena 60 grammi, rendendolo più leggero e pratico rispetto ai modelli precedenti, introducendo maggiore comfort e precisione nell’assistenza alla mobilità.

Questa tecnologia rappresenta un’importante innovazione nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità visive, migliorando la loro autonomia e sicurezza negli spostamenti quotidiani.