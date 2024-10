OpenAI annuncia “Canvas”: una nuova interfaccia per la piattaforma di chat GBT

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

OpenAI, la nota società americana di intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio di “Canvas”, una nuova interfaccia per la sua piattaforma di conversazione GBT Chat. Questa innovativa funzionalità introduce un nuovo modo di interagire con l’intelligenza artificiale, offrendo agli utenti un ambiente di lavoro separato, oltre alla tradizionale finestra di chat. L’interfaccia Canvas permette di scrivere testi o programmare codici in uno spazio dedicato, consentendo all’utente di generare contenuti direttamente su Canvas e poi selezionare le parti modificate dal modello linguistico.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, sito specializzato in tematiche tecnologiche, la nuova interfaccia è attualmente in fase di sperimentazione per gli utenti di GBT Plus e sull’app di videoconferenze Microsoft Teams. Il lancio su larga scala è previsto entro la settimana per i servizi dedicati agli utenti Enterprise ed Edu.

L’idea di fornire spazi di lavoro personalizzabili come Canvas risponde a una tendenza crescente nel settore dell’intelligenza artificiale. Diverse aziende stanno infatti sviluppando strumenti che consentano agli utenti di sfruttare l’AI generativa in modo più pratico e intuitivo. Canvas, in particolare, si distingue per la sua capacità di gestire in modo efficiente progetti più complessi, permettendo di modificare l’output senza dover iniziare da zero.

Questa nuova interfaccia ricorda alcune delle funzionalità offerte da Anthropic, un’altra azienda attiva nel settore AI, che ha introdotto tecnologie simili lo scorso giugno. Tuttavia, OpenAI sta lavorando per differenziarsi dalla concorrenza, aggiungendo numerose caratteristiche avanzate alla versione a pagamento di GBT Chat, con l’obiettivo di incrementare il numero di utenti abbonati.

Un aspetto interessante della piattaforma Canvas è la sua capacità di colmare una lacuna presente nei sistemi di chat AI. Mentre le interfacce tradizionali si limitano a fornire un buon punto di partenza per i progetti, Canvas offre uno spazio aggiuntivo che permette di intervenire direttamente sul risultato, correggere errori e affinare i dettagli senza dover generare un nuovo output da zero. Questa flessibilità aumenta l’efficacia dell’AI nel gestire compiti più complessi, dando maggiore controllo agli utenti nel processo creativo o di sviluppo.

In definitiva, Canvas rappresenta un passo significativo verso un’interazione più dinamica e produttiva con l’intelligenza artificiale, rendendo GBT Chat uno strumento ancora più versatile per programmatori, creatori di contenuti e aziende di tutti i settori.