(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 *Manovra – Comuni =*

*Enrico Panini (Resp Enti Locali Sinistra Italiana):*

*Misure del governo taglieranno pesantemente i bilanci dei comuni.*

*Per evitarlo, un patto delle opposizioni in Parlamento a difesa dei comuni

e dei diritti dei cittadini*

E’ inaccettabile che il governo, per risparmiare, voglia obbligare con la

prossima manovra i Comuni italiani ad accantonare risorse tagliando quelle

parti di bilancio, sempre più misere, sulle quali essi sono impegnati

a garantire i diritti dei cittadini.

Lo denuncia il responsabile Enti Locali di Sinistra Italiana Enrico Panini.

Peraltro una vera e propria tragica beffa – prosegue l’esponente di Avs –

quelli che fino ad oggi si chiamavano tagli d’ora in poi il governo della

destra vorrebbe che si chiamassero “politiche di investimento sul

territorio”.

È per questo che Alleanza Verdi e Sinistra si oppone con fermezza a

queste proposte – conclude Panini – che spaccheranno ulteriormente il

Paese, e i suoi parlamentari stanno predisponendo le necessarie ed adeguate

misure.

Misure sulle quali lavoreremo perché cresca un fronte, assieme al Pd e al

M5S, che rimetta i Comuni, cioè i cittadini ed i loro diritti, al centro

dell’attenzione del dibattito politico e dell’opinione pubblica, affinché

sia evitato questo disastro istituzionale e sociale

Lo rende noto l’ufficio stampa

Roma, 6 ottobre 2024