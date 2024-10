(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*M.O., DE CORATO (FDI): «DOMANI A MILANO PORTERO’ MIA SOLIDARIETA’ A

COMUNITA’ EBRAICA AD UN ANNO DAL MASSACRO ISRAELIANO E CONTRO CLIMA DI ODIO

ANTISEMITA».*

Milano, 6 Ottobre 2024 – «Domani pomeriggio parteciperò alla manifestazione

organizzata dalla Comunità Ebraica di Milano presso la Sinagoga Centrale di

via Guastalla, “Un anno dal Pogrom il dramma dei Rapiti e la nuova ondata

di antisemitismo”. Ad un anno esatto dal massacro subito da Israele,

porterò la mia totale vicinanza e solidarietà all’intera Comunità che, dal

7 ottobre ad oggi, soprattutto a Milano è vittima di un’ondata di

antisemitismo che non cessa a diminuire. Infatti, ogni sabato da un anno a

questa parte, i palestinesi e i sostenitori di Hamas, in città, hanno

organizzato sempre cortei in cui hanno continuamente insultato, offeso ed

espresso odio a Israele e al proprio popolo».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed ex vice

Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra, *Riccardo De Corato.*