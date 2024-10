(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

Si è chiusa la IX edizione del corso "Approccio multidisciplinare al paziente gravemente malato: focus sul contesto militare"

Al Centro FASiM di Unimore si è conclusa la IX edizione del corso “Multidisciplinay Approach on the Critically Ill Patient: focus on Military Context”, nato dalla sinergia tra Accademia Militare, Unimore, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e Comando Vigili del Fuoco di Modena

Nei giorni scorsi si è tenuta presso il Centro di Formazione Avanzata e Simulazione Medica (FASiM) di Unimore la IX edizione del corso “Multidisciplinay Approach on the Critically Ill Patient: focus on Military Context” (Approccio multidisciplinare al paziente gravemente malato: focus sul contesto militare). Il percorso di 5 giorni, nato dalla sinergia tra Accademia Militare, Unimore, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e Comando Vigili del Fuoco di Modena e rivolto ai Sotto Tenenti del 201° Corso “Esempio” dell’Accademia Militare, al personale Soccorritore Militare in distaccamento alle diverse Forze Armate e ad un numero limitato di medici in Formazione Specialistica di Unimore, dà particolare rilievo alle principali patologie extraospedaliere in contesto di guerra.

La novità di quest’anno del corso, che si contraddistingue a livello nazionale per l’elevato coefficiente tecnico-scientifico-culturale, è stata l’introduzione delle tematiche NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radioattivo) e SAF (Speleo Alpino Fluviale) supportate da personale esperto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena che ha seguito i discenti in intense simulazioni a conclusione del corso.

Il corso è diretto dal Prof. Massimo Girardis di Unimore, coordinato dal Dott. Alberto Andreotti (Struttura Complessa di Anestesia e Terapia Intensiva AOU di Modena) con il supporto del dott. Lorenzo Dall’Ara (Struttura Complessa di Anestesia e Terapia Intensiva AOU di Modena), del Col. Mario Mele (Accademia Militare) e del Ten.Col. Nadir Rachedi (Policlinico Militare Celio di Roma).

“Nella complessa organizzazione del corso” afferma il Prof. Massimo Girardis, professore ordinario della Cattedra di Anestesia e Rianimazione di Unimore “sono stati coinvolti oltre venti docenti provenienti da diversi contesti ospedalieri e universitari italiani: Modena, Torino, Novara, Firenze, Siena, Viterbo, Roma. La significativa interazione tra i professionisti della sanità civile e militare, insieme alla notevole expertise dei docenti, ha reso questo evento il più importante corso sulla gestione intensiva del paziente critico in teatro operativo bellico a livello nazionale”.

“Nei 5 giorni di corso” afferma il Dott. Alberto Andreotti, coordinatore del corso ed istruttore certificato in Simulazione Medica ad Alta Fedeltà “si sono alternate con altissimi ritmi attività teoriche e pratiche rivolte alla gestione del paziente critico nelle fasi così definite di Tactical e Prolonged Field Care con l’utilizzo di metodi di formazione innovativi garantiti dall’utilizzo del centro FASiM e da partner specializzati nella formazione in simulazione”.