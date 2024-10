Giovani: Leoni, disaffezione c’è, ma governo centrodestra finalmente si occupa di loro

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

Fortunatamente quello della disaffezione dalla politica “è un fenomeno che non tocca tutti i giovani italiani, in tanti ad esempio sono impegnati in Forza Italia Giovani. È chiaro però che un po’ di disaffezione c’è, ma d’altronde negli scorsi anni tanti ragazzi hanno dovuto fare i conti con governi che non si sono occupati dei loro problemi e che nel migliore dei casi li hanno ignorati. Penso ad esempio ai governi Conte, nella scorsa legislatura, che hanno aumentato a dismisura il debito pubblico sulle spalle di noi giovani. Penso, ancora prima, ai governi del PD, che hanno portato la disoccupazione giovanile al 46%. È chiaro che quando si governa non solo ignorando i bisogni dei giovani ma addirittura in alcuni casi contro di loro non ci si può aspettare che siano entusiasti. Finalmente, però, le cose stanno cambiando”. Così Simone Leoni, responsabile dell’organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, intervenendo a Rainews.

“Penso – ha spiegato – ad alcuni provvedimenti presi dal governo di centrodestra, come gli sgravi per le assunzioni di Under 35, alla flat tax sulle partite IVA, in special modo quelle più recenti, e al taglio del cuneo fiscale sui redditi medi e bassi, che va soprattutto a beneficio dei giovani. Queste misure sono efficaci e lo dimostra anche il ritorno dei giovani verso una politica da cui si sentono ascoltati. Un mese fa si è svolta la festa nazionale di Forza Italia Giovani a Bellaria: hanno partecipato oltre mille tra ragazze e ragazzi che, provenienti da tutta Italia a loro spese, per tre giorni si sono riuniti per parlare di valori, di idee e di futuro. Quindi un ritorno dei giovani verso la politica fortunatamente c’è”, ha concluso.

