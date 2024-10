Giornata nazionale della Psicologia 2024, le iniziative a Genova dedicate al rapporto tra noi e l’intelligenza artificiale

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

dedicate al rapporto tra noi e l’intelligenza artificiale

La presenza sempre più pervasiva dell’intelligenza artificiale nella

vita di ciascuno di noi è il tema a cui l’Ordine delle Psicologhe e

degli Psicologi della Liguria dedica, quest’anno, la Giornata

nazionale della Psicologia del 10 ottobre e le iniziative ad essa

collegate, organizzando un convegno rivolto alla cittadinanza

all’istituto nautico San Giorgio di Genova e curando, al Cineclub

Nickelodeon di via della Consolazione, la proiezione gratuita di tre

film che a loro volta esplorano i confini tra umanità e tecnologia.

«La Giornata Nazionale della Psicologia 2024 si concentra sulle sfide

contemporanee che l’umanità deve affrontare, tra cui l’adattamento a

nuovi equilibri, la comprensione delle complesse dinamiche sociali e

tecnologiche e il ritrovamento del senso dell’esistenza – spiega Mara

Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine –. L’evoluzione tecnologica

e i cambiamenti globali, come quello climatico e le crisi sociali,

hanno creato un clima di incertezza che richiede nuove risposte

psicologiche. La crescente fragilità della psiche umana, specialmente

tra i giovani, evidenzia la necessità di sviluppare una maggiore

consapevolezza psicologica per gestire l’impatto delle tecnologie,

inclusa l’intelligenza artificiale, e per evitare che queste ultime

dominino l’umano. Ecco perché con le iniziative di quest’anno

intendiamo stimolare una riflessione sul ruolo cruciale della

psicologia nella promozione dell’umano e nella gestione delle sfide

poste dalle tecnologie».

I tre film rappresentano visioni diverse, ma complementari, di un

futuro in cui i confini tra umanità e tecnologia diventano sempre più

sfumati: “L’uomo bicentenario” di Chris Columbus, che verrà proiettato

lunedì 7 ottobre alle 20:30, racconta il viaggio di un robot, offrendo

una riflessione sul desiderio universale di identità, emozioni e

mortalità; “Lei” di Spike Jonze, giovedì 10 ottobre alle 21:15,

affronta il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle relazioni umane,

interrogandosi su come la tecnologia possa riempire i vuoti emotivi e

sollevando il dilemma della vera connessione tra uomo e macchina;

infine “Non lasciarmi” di Mark Romanek, domenica 13 ottobre alle

20:30, porta sullo schermo un futuro distopico in cui la biotecnologia

crea degli “pseudo-umani” e ci costringe a riflettere sulle

implicazioni etiche del progresso scientifico. Ciascuna proiezione

sarà seguita da una discussione in sala con gli psicologi

psicoterapeuti Francesco Durand e Lidia Compagnino, permettendo così

al pubblico di approfondire i temi trattati e comprendere come queste

narrazioni cinematografiche possano riflettere le nostre paure,

speranze e sfide nel confrontarci con l’evoluzione tecnologica.

Venerdì 11 ottobre dalle 9 alle 13:15 presso l’aula magna

dell’istituto nautico San Giorgio, invece, è in programma il convegno

“Ritrovare l’umano: intelligenza artificiale e altre sfide per un

futuro percorribile”, aperto a tutti e finalizzato a stimolare una

riflessione sul ruolo della psicologia nella promozione dell’umano e

nella gestione delle sfide contemporanee poste dalle tecnologie.