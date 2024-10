CS/MANIFESTAZIONE PRO PAL, USIF: “SOLIDARIETÀ A COLLEGHI E FERMA CONDANNA PER EPISODI VIOLENZA”

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*MANIFESTAZIONE PRO PAL, USIF: “SOLIDARIETÀ A COLLEGHI E FERMA CONDANNA PER

EPISODI VIOLENZA”*

“L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) esprime piena solidarietà ai

colleghi delle forze di polizia e della Guardia di Finanza che oggi, a

Roma, sono stati oggetto di violenti attacchi durante la manifestazione

pro-Palestina. Nonostante la manifestazione fosse stata vietata, migliaia

di persone si sono radunate in piazzale Ostiense e, in un clima di

tensione, un gruppo di facinorosi ha aggredito gli agenti con bottiglie,

bombe carta e altri oggetti contundenti. Le forze dell’ordine, schierate

per garantire la sicurezza pubblica, sono state nuovamente bersaglio di

atti di violenza inaccettabili.

USIF condanna fermamente questi episodi. A prescindere dalle motivazioni o

dalle rivendicazioni di ogni parte. Non si può tollerare che uomini e donne

dello Stato, inviati per mantenere l’ordine, vengano attaccati e trattati

come se fossero i responsabili delle tensioni. Gli operatori delle forze di

polizia svolgono un compito fondamentale per la sicurezza della

collettività e devono essere rispettati, non aggrediti o insultati.

Ribadiamo il nostro supporto e la nostra vicinanza a tutti i colleghi

coinvolti, auspicando che episodi del genere non si ripetano e che venga

garantito il diritto a manifestare pacificamente, senza che ciò sfoci in

atti di violenza contro chi lavora per la tutela dell’ordine pubblico”. Lo

comunica, in una nota, la Segreteria Generale dell’Unione Sindacale

Italiana Finanzieri (USIF).

*Per info e contatti*

*Twitter*

@UFinanzieri

https://usif.it