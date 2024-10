1005 Alla Spezia prende il via “Ideathon”, iniziativa del Progetto T.I.ME. R: un’occasione per condividere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità tra i giovani del territorio

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

Alla Spezia prende il via “Ideathon”, iniziativa del Progetto T.I.ME. R: un’occasione per condividere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità tra i giovani del territorio

L’evento si svolgerà nelle giornate dell’8 e 9 novembre 2024 presso la Mediateca regionale S. Fregoso.

Verranno premiati i tre progetti più interessanti. Candidature aperte sino al 5 novembre.

La Spezia, 5 ottobre 2024 – Supportare e stimolare i giovani spezzini alla creazione di idee, allo sviluppo di competenze manageriali e imprenditoriali e alla proposta di soluzioni innovative. Con questi obiettivi il Comune della Spezia, insieme ad altri 6 partner e 11 comuni della Provincia, lancia l’iniziativa Ideathon inserita all’interno del Progetto “T.I.ME.R. – Tempo di Impresa MEttiamoci in RETE” cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le Politiche giovanili – Anni 2020 e 2021.

“Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra città – dichiara il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – ed è per questo che sosteniamo con convinzione questo progetto. Esso offre ai ragazzi l’opportunità di mettersi in gioco e sviluppare le loro idee imprenditoriali innovative, che potranno trovare un valido supporto. Coinvolgere le nuove generazioni è fondamentale, poiché dimostra la vicinanza delle istituzioni e questa iniziativa rappresenta un primo passo per realizzare le loro idee iniziando a costruire insieme il futuro della nostra comunità”.

T.I.ME.R. coinvolge oltre al Comune della Spezia – che è capofila del progetto – altri 11 Comuni del territorio: Bolano, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure.

I partner di progetto sono: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico Regionale-Ambito della Spezia, Fondazione Promostudi, Fondazione ITS e Isforcoop.

Ideathon sarà un grande evento pubblico nell’ambito del quale i partecipanti saranno chiamati a sviluppare proposte innovative rispondendo alle sfide condivise nell’ambito del progetto e orientate su obiettivi strategici di crescita e di sviluppo del territorio.

Le sfide proposte riguarderanno i seguenti temi: Silver Economy, Turismo sostenibile, Sostenibilità e impresa, Cibo e benessere, La Spezia del futuro ed Economia del mare. Ideathon si rivolge a:

Studenti del Campus Universitario della Spezia- (Promostudi Università di Genova)

Studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia della Spezia

Studenti degli Istituti Tecnici per l’Area Tecnologica (ITS) della Provincia della Spezia.

Tutti i giovani residenti nella provincia della Spezia tra i 18 e i 35 anni di età

L’evento si svolgerà nelle giornate dell’8 e 9 novembre 2024 alla Spezia, presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”. In questi due giorni i partecipanti, divisi in gruppi, potranno lavorare a soluzioni per una o più delle sfide lanciate dai promotori del progetto. Durante la fase di sviluppo dell’idea e di costruzione della presentazione finale i partecipanti saranno guidati e supportati da mentor e innovatori. La realizzazione dell’Ideathon sarà a cura di Wylab, incubatore di start up con sede a Chiavari, specializzato in progetti di open innovation e che ha come mission quella di diffondere la cultura del fare impresa.

Al termine del contest una giuria di esperti selezionerà tre progetti valutati più meritevoli, ai quali verranno conferiti i seguenti premi:

Per il primo posto un assegno di 600 euro;

Per il secondo posto, uno stage in Wylab della durata di 1 mese;

Per il terzo posto un buono acquisto online di 50 euro a partecipante.

Gli interessati possono iscriversi individualmente o in gruppo sulla pagina web al seguente link http://ideathontimer.it, entro e non oltre il 5 novembre alle ore 23:59.

Dichiarazione Assessore Patrizia Saccone:

“Con l’Ideathon, il nostro obiettivo è promuovere tra i giovani una nuova cultura del fare, che sia creativa e orientata all’innovazione. Oggi più che mai, è essenziale fornire ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per trasformare le loro idee in progetti concreti, che possano contribuire allo sviluppo del territorio e al suo rilancio economico. Il progetto TIMER rappresenta un’opportunità unica per stimolare la creatività e la voglia di mettersi in gioco tra i giovani della Spezia, rafforzando competenze fondamentali per il futuro. Il loro entusiasmo e il loro impegno saranno elementi chiave per dare forma a un cambiamento positivo nella nostra comunità.”