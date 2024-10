(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Voci, Suoni, Luci e Profumi: due giorni e una notte nei Monti Livornesi

Il 12 e 13 ottobre il primo appuntamento di “Sentieri in Festa”

Livorno, 04 ottobre 2024 – Sono aperte le iscrizioni per l’evento “Voci, suoni, luci e profumi: in viaggio nei Monti Livornesi”, che si svolgerà il 12 e il 13 ottobre dalle 9.00 del sabato alle 17.00 della domenica. Un’esperienza, aperta a tutta la cittadinanza, per scoprire la bellezza dei Monti Livornesi.

Sarà un week end all’insegna della luce del mare e dei profumi della macchia mediterranea: insieme a guide ambientali specializzate, partendo dal Maroccone (Livorno) si percorreranno 25 km nei boschi, si dormirà una notte sotto le stelle (in bivacco) e si cenerà con prodotti locali. Il giorno dopo il percorso proseguirà fino a Santa Lucia (Rosignano Marittimo).

L’evento rientra nelle giornate dei Monti Livornesi “Sentieri in Festa”, un programma di attività ideato e organizzato dai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Collesalvetti e dall’Unione dei Comuni montana colline metallifere, con il finanziamento della Regione Toscana, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza, nei cittadini e potenziali fruitori, del valore che i Monti livornesi possono offrire.

Il programma completo di “Sentieri in Festa” sarà presentato alla stampa giovedì 10 ottobre alle 11.00 a Palazzo Comunale.

Un'occasione di collaborazione tra Enti e realtà operanti sul territorio, che attraverso le attività proposte, trasmetteranno non solo i valori, ma anche le emozioni di cui la natura è portatrice. Gli organizzatori infatti assicurano: “Assaporeremo, come pochi hanno avuto la fortuna di fare, il profumo del mare all’alba, vedremo le stelle attraversare il cielo e addormentarsi nel terreno, godremo della luce e di uno degli spettacolari tramonti che la nostra terra offre, perché andando a piedi e rallentando il tempo fino quasi a fermarlo e a "camminarci intorno", i Monti Livornesi rivelano un volto magico ed inaspettato che ognuno dovrebbe vivere almeno una volta”.

Programma dell’iniziativa

Giorno 1

Ore 9,00 circa del 12 ottobre – Partenza dal Maroccone (Livorno)

Pernottamento e cena nei boschi in riva al mare – presso località il Fortullino (Rosignano M.mo)

Per chi volesse aderire solo al percorso della prima giornata è possibile previ accordi con l’organizzazione (ultimo bus per rientro al Maroccone ore 20.35)

Giorno 2

Ore 17,00 circa del 13 ottobre – Arrivo a Santa Lucia (Rosignano M.mo)

Escursione sul Monte Pelato, rientro con bus da Santa Lucia verso il Maroccone.

Per chi volesse partecipare solo alla seconda giornata è possibile previ accordi con l’organizzazione

Distanza: circa 25 km.

Dislivello: up 922mt; down 935 mt.

Difficoltà: E Escursionistico

Percorso: il percorso proposto potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato.

Costo di partecipazione: 20 euro

La partecipazione include: servizio guida ambientale escursionistica, cena, pranzo al sacco del 2°giorno.

Partecipanti: i minori di 18 anni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati dai genitori e/o da persona garante e responsabile (in ogni caso il percorso non è adatto a ragazzi di età inferiore a 12 anni)

L’escursione si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione necessaria, entro e non oltre il 9 ottobre.