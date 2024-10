(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 ON. CECCHETTI (LEGA) – PONTIDA 2024. SARÀ UN’EDIZIONE STRAORDINARIA, VERSO

MOBILITAZIONE SENZA PRECEDENTI DELLA BASE LOMBARDA GIÀ OLTRE LE 10MILA

ADESIONI

Milano 4 OTT – Ci prepariamo ad un’edizione storica del raduno di Pontida

dove, dai numeri che stiamo raccogliendo dalle nostre sezioni, saranno più

di 10mila i partecipanti provenienti dalle province lombarde, ma questo

numero andrà aumentato ulteriormente considerando chi arriverà

autonomamente con mezzi propri.

Come sempre quando la Lega e Matteo Salvini chiamano la base lombarda

leghista risponde presente, mobilitandosi con passione e organizzazione.

Intanto da ieri centinaia di nostri sostenitori e militanti, anche loro da

tutte le province lombarde, stanno lavorando giorno e notte per

l’allestimento del palco, per tutta l’organizzazione, per le cucine ecc.

Questa Pontida 2024 si annuncia come una delle più affollate e più sentite

di sempre e dal nostro sacro prato la base lombarda lancerà un messaggio

chiaro a Matteo Salvini: siamo tutti con te, pronti a seguirti fino in

fondo, senza lasciarti mai solo!

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega

Salvini Premier Lombardia.

Fabrizio Carcano