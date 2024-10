(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 *FRATOIANNI: CAMPO LARGO? ESISTE MA VA COSTRUITO OGNI GIORNO; AVS, M5S E PD

DEVONO INDICARE STRADA; RENZI? CHI DICE CHE CON LUI NON ESISTE HA RAGIONE,

NIENTE PREGIUDIZI MA SERVONO LIMITI*

“AVS, M5S, PD devono assumersi insieme la responsabilità di indicare una

strada, il campo largo esiste ma va costruito ogni giorno. Se qualcuno dice

che se si inserisce Renzi nel campo largo allora questo non può esistere io

sono d’accordo con lui. Non bisogna avere pregiudizi ma è giusto porre dei

limiti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’esponente

di Avs Nicola Fratoianni, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*