(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Evento libro Bocchino, Diaco (M5S): “Massima solidarietà a lavoratori GNAM: cosa ha da dire in merito Ministro Giuli?”

“Esprimo tutta la mia piena solidarietà ai lavoratori della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma che, apprendo ora da fonti di stampa, sono stati segnalati dalla Direttrice Maria Cristina Mazzantini al Ministro della Cultura e ad ‘autorità competenti non meglio precisate’, per aver espresso con una lettera il proprio dissenso contro la presentazione del libro ‘Perché l’Italia è di destra’ di Italo Bocchino, evento dichiaratamente propagandistico e svoltosi ieri in uno spazio pubblico. Un modus operandi quello della Direttrice della GNAM che inquieta e preoccupa: dopo lo stop ai cortei e le severe limitazioni della libertà d’espressione contenute nel Ddl sicurezza del Governo Meloni, ora siamo alle liste di proscrizione che ricordano periodi bui del nostro Paese. La Direttrice si vergogni e faccia subito un passo indietro: la cultura italiana non merita di essere gestita da certi personaggi. A proposito, cosa ha da dire il neo Ministro Alessandro Giuli in merito?”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S Daniele Diaco.