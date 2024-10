(ARC) Cultura: Anzil, fondi in convenzione per divulgazione e spettacoli

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Udine, 4 ott – "Per rafforzare la capacit? creativa e il ruolo

degli Enti che operano nel settore culturale del nostro

territorio, la Regione potr? attivare delle convenzioni,

finanziandole, per sostenere i soggetti beneficiari di programmi

annuali o triennali nella realizzazione di specifiche attivit?,

come la catalogazione o digitalizzazione di materiali o la

produzione di scenografie, costumi, spettacoli”.

? quanto ha annunciato il vice governatore con delega a cultura e

sport Mario Anzil riportando i contenuti di una delibera

approvata oggi dalla Giunta regionale.

In sostanza, sar? possibile procedere alla stipula di convenzioni

tra la Regione e soggetti gi? beneficiari di finanziamenti

annuali o triennali per attribuire finanziamenti specifici alla

realizzazione di determinate attivit? culturali.

Tra queste, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

miglioramento funzionale, acquisto arredi, messa in sicurezza e

adeguamento tecnologico di dotazione strutturale e di

attrezzature tecniche delle sale teatrali, delle accademie di

formazione, delle sale cinematografiche o delle mediateche.

Saranno ammesse a finanziamento anche convenzioni per la

progettazione e realizzazione di scenografie, strutture

architettoniche mobili, costumi per lo spettacolo dal vivo; per

la catalogazione di archivi del patrimonio culturale regionale o

per la realizzazione di nuove produzioni nell’ambito del teatro

amatoriale.

