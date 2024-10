VSF | Dichiarazioni del presidente Renato Brunetta alla Convention “25 Next Generation” di Edison

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Intervento del presidente Renato Brunetta

alla Convention “25 Next Generation” di Edison

Brunetta: “Venezia può diventare un modello di innovazione e tecnologia

d’avanguardia grazie alle progettualità di eccellenza nel campo della transizione

energetica”

Venezia, 3 ottobre 2024 – “L’azione di efficientamento energetico di Edison Next Generation

a Venezia, che ha portato ad una significativa riduzione dei consumi dell’energia necessaria

all’illuminazione pubblica e dell’inquinamento luminoso, si inserisce in un più ampio

programma di sviluppo e innovazione nel campo della sostenibilità, in atto ormai da anni

nel rispetto e nella tutela dell’unico e prezioso ecosistema veneziano.” Lo ha affermato

Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della

Sostenibilità alla Convention “25 Next Generation” organizzata da Edison, socio cofondatore

della Fondazione, che continua: “Oggi, 4 anni fa, entrava in funzione per la prima volta il

MOSE, la più grande opera di ingegneria idraulica mobile della storia dell’umanità, che ha

già salvato Venezia 80 volte e le garantirà altri 100 anni di vita in sicurezza. Ma andando

indietro di un secolo, proprio l’impegno e l’ingegno nel campo dell’elettricità, ha reso

possibile la realizzazione della prima zona industriale d’Italia a Porto Marghera, con 80 mila

addetti impegnati. Attualmente parliamo di una più articolata transizione energetica,

come insieme di più campi d’intervento: dall’illuminazione, alla produzione e utilizzo

dell’energia, fino alla mobilità e all’ efficientamento energetico. Tutti temi importanti ed

attuali, di cui la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità si fa promotrice,

per favorire l’incontro di persone, idee, progetti, attrarre giovani formati e allo stesso tempo

presentare nel mondo i risultati conseguiti e i traguardi raggiungibili da Venezia. Sicuro che

potrà diventare un modello di innovazione e tecnologia d’avanguardia nel mondo.”

