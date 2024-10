(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 FERROVIE: CATTANEO (FI), “STIAMO SBLOCCANDO OPERE COME MAI PRIMA E SONO CANTIERIZZATI MILIARDI DI EURO PER PROSSIMI INVESTIMENTI”

“Salvini è stato tempestivo nel capire ciò che era successo. Va bene tutto, ma non si può pensare che il Ministro possa essere responsabile di migliaia di cantieri sparsi sulla nostra rete ferroviaria o autostradale che vengono aperti praticamente ogni giorno. Se manca un chiodo non può essere colpa di Salvini, non esageriamo. Diverso è capire che c’è un tema sull’alta velocità che non è più puntuale come una volta, ma questo dipende da tanti fattori. Il primo riguarda il fatto che funziona bene per cui si garantiscono tanti treni sull’alta velocità ed essendo una linea unica, se un treno ha problemi, si riflette su tutti gli altri. E’ un tema complesso certo, ma il centrodestra tutto, Salvini compreso, sta dimostrando di saper sbloccare tutte le opere possibili. Non ci sono mai stati così tanti interventi sulla rete ferroviaria come quelli garantiti da questo Governo, grazie anche al PNRR. Noi siamo il partito dei sì e sono cantierizzati miliardi di euro per i prossimi investimenti e questo è importante. Se l’opposizione non comprende tutto questo, s’attaccasse al chiodo direi…” Così l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite al Giornale Radio ZTL.

