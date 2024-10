ELEZIONI REGIONALI: CONCLUSA LA PROCEDURA DI VERIFICA DEI CANDIDATI E DELLE LISTE. NOVE I NOMI IN LIZZA PER LA PRESIDENZA E 570 PER IL CONSIGLIO REGIONALE.

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

BUCCI PRESIDENTE VINCE LIGURIA

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

CAMPORA MATTEO

GENOVA

05/01/1971

BOGLIOLO FEDERICO

MILANO

19/12/1992

FALTERI DAVIDE DETTO FALTIERI

GENOVA

04/09/1972

GRASSO LUCIANO

GENOVA

30/04/1950

GRATAROLA ANGELO

VALLE LOMELLINA (PV)

25/10/1959

MANARA ELENA

GENOVA

12/03/1957

MUSTORGI FABIO

GENOVA

07/11/1964

NICOLINI JESSICA

ASCOLI PICENO

10/05/1985

NOTARNICOLA TIZIANA

ALESSANDRIA

09/04/1961

PASANDEHPOOR PARISA DETTA PARISA

TEHERAN (IRAN)

27/04/1979

PELLERANO LORENZO

GENOVA

20/03/1983

PESCE MAINERI PAOLA DETTA PESCE – DETTA

MAINERI

GENOVA

19/01/1974

REPETTO LAURA

GENOVA

04/09/1970

RIVOLTA CARLO

GENOVA

19/11/1963

ROSSO LORENZA

GENOVA

18/05/1962

SEGALERBA ANTONIO

LAVAGNA (GE)

15/08/1970

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

ORGOGLIO – LIGURIA – BUCCI – PRESIDENTE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

GENOVA

03/05/1963

ASMARA (ETIOPIA)

05/10/1956

ANZALONE STEFANO

ARATA MANUELA

BARBIERI FEDERICO

GENOVA

17/01/1995

BOITANO GIOVANNI

FAVALE DI MALVARO (GE)

24/10/1950

BURLANDO CLAUDIO

GENOVA

21/05/1966

CARASSALE ILARIA

LUGANO (CHE)

12/12/1975

COSSO STEFANIA

GENOVA

03/09/1988

D’AVANZO KATIA

AVELLINO

14/05/1977

GARETTI ELISABETTA

PIACENZA

24/08/1963

GIACOBBE FEDERICO

GENOVA

01/04/1983

MASSARI FEDERICO

LAVAGNA (GE)

20/03/1970

MUSCATELLO SALVATORE

MINERVINO DI LECCE (LE)

24/12/1962

SPADONI ANDREA

GENOVA

05/12/1973

TALIANI FRANCESCA

27/12/1971

VALDENASSI LUIGI

04/10/1954

ZITO TIZIANA

GENOVA

11/02/1963

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

GIORGIA MELONI PER BUCCI PRESIDENTE FRATELLI

D’ITALIA

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

ALIVERTI LUCIA

GENOVA

25/02/1967

ANDREOL LUCA

GENOVA

18/11/1990

BALLEARI STEFANO

GENOVA

17/06/1958

BO CARLA

LAVAGNA (GE)

13/11/1968

BRIGNOLE FABRIZIO

CHIAVARI (GE)

01/06/1970

BUSCEMI MAURIZIO

GENOVA

14/07/1964

CARELLA ANGELO

SAN SEVERO (FG)

19/04/1948

DE BENEDICTIS FRANCESCO DETTO FRANCO

GENOVA

04/08/1949

FALCONE VINCENZO

REGGIO CALABRIA

08/04/1966

FERRO SIMONA

GENOVA

28/07/1969

GAGGERO LAURA

GENOVA

15/01/1972

GAMBINO ANTONINO DETTO SERGIO

PALERMO

28/08/1979

LAI ELISABETTA

MILANO

25/09/1965

LAURO LAURA DETTA LILLI

GENOVA

15/01/1964

SARTORI AUGUSTO

VENTIMIGLIA (IM)

25/03/1960

SAVERI SIMONETTA

GENOVA

14/10/1974

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

LEGA – LIGURIA – BUCCI – PRESIDENTE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

RIXI EDOARDO

GENOVA

08/06/1974

PIANA ALESSIO DETTO ALESSIO – DETTO

ALESSANDRO

GENOVA

24/10/1976

GARIBALDI SANDRO DETTO SANDRO

CHIAVARI (GE)

10/02/1966

CORSO FRANCESCA

GENOVA

03/08/1992

BORDILLI PAOLA DETTA BORDI – DETTA

BOLDRINI – DETTA BORDINI

GENOVA

12/06/1981

BRUSONI MARTA

GENOVA

22/12/1972

BEGHIN GIADA

GENOVA

24/08/1995

CASTELLO CLAUDIA

GENOVA

13/09/1969

DAGLIO IGOR DETTO IGOR

GENOVA

28/12/1976

DEMARTINI ALICE

GENOVA

03/09/1990

DI CESARE EDOARDO MICHELE DETTO

EDOARDO – DETTO CESARE – DETTO DICCE

GENOVA

09/10/2002

GARBARINO CLAUDIO DETTO GARBA

GENOVA

13/02/1967

GATTO NATALE

RONCO SCRIVIA (GE)

20/10/1945

GUIDUCCI ANTONELLO DETTO ANTO – DETTO

GIUDICI

CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

12/12/1961

PITTORE LUCA

GENOVA

16/08/1970

TROGLIO ELISA

GENOVA

30/07/2001

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA

BERLUSCONI BUCCI PRESIDENTE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

GENOVA

15/05/1977

CASARZA LIGURE (GE)

24/08/1954

GENOVA

14/12/1966

SIRACUSA

03/01/1969

BAGNASCO CARLO

MUZIO CLAUDIO

AONZO ANTONELLA

CORTE MASSIMO

COTTA RAMUSINO ALESSIA DETTA COTTA DETTA RAMUSINO

GENOVA

11/05/1968

DE FERRARI MATTIA DETTO DEFERRARI

GENOVA

22/04/1982

DEGREGORI EMMA ANNA DETTA DE GREGORI

GENOVA

06/11/1966

GANDINI MARIA DANIELA

CARACAS (VENEZUELA)

27/01/1955

GARTMAN CHRISTIAN LUDOVICO DETTO

GARMAN – DETTO GATMAN

GENOVA

23/09/2003

GRASSO FRANCESCO PAOLO

CASTELLUCCIO INFERIORE

20/11/1949

PATROCINIO CATERINA

GENOVA

25/11/1973

PESCINO SARA

GENOVA

05/01/1990

PIANA ILARIA

GENOVA

20/01/1976

REPETTO LUCA

GENOVA

01/01/1990

SAMPIETRO LORENZO SERAFINO DETTO SAN

PIETRO – DETTO SANPIETRO

GENOVA

18/07/1953

VOLPE CATERINA

GENOVA

08/11/1981

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

GIOIA TAURO (RC)

28/05/1979

ALESSANDRIA

10/11/1968

TOSCANO FRANCESCO

ORSI STEFANO

BADANO ANGELA

SAVONA

27/03/1967

BENOTTI FRANCO

GENOVA

24/01/1961

CASERZA GUIDO

GENOVA

04/10/1979

BOCCHETTI MONICA

LONGARONE (BL)

20/01/1958

CIABATTINI TULLIO

GENOVA

05/08/1962

FASCE CHIARA

GENOVA

28/05/1968

GHIGLIONE MARCO

LECCO (LC)

07/09/1954

GAMBARO EMANUELA

SAVONA

25/12/1976

KUDRINA ANASTASIYA

PERM’ (RUSSIA)

07/12/1978

TOMMASINI GIORGIO

26/09/1947

MAGNANI TAMARA

SCANDIANO (RE)

17/08/1974

VENTIMIGLIA FRANCESCO

CATANIA

22/06/1982

PIERONI SILVIA

GENOVA

22/10/1974

TASSARA ROSELLA

RAPALLO (GE)

28/03/1964

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

PER L’ALTERNATIVA – POTERE AL POPOLO – PCI RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA – SINISTRA

EUROPEA

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

RAPALLO (GE)

07/06/1961

PALERMO

02/03/1984

BARBAGELATA SEVERINO

LI PUMA ANTONIO

VILLANOVA VALERIO

GENOVA

12/01/1989

ALFANO GIADA

GENOVA

08/11/2005

BARELLA ELISABETTA

SANTA MARGHERITA LIGURE

10/03/1965

BERTULLACELLI NORMA

GENOVA

14/12/1952

BIANCHI CARLA

GENOVA

09/05/1977

HAMARNEH KARIM

BETH-JALA (GIORDANIA

PALESTINA)

14/08/1951

MAGGIO ANTONELLA

MENFI (AG)

19/12/1961

MANFREDI FRANCESCO

GENOVA

15/04/2004

MATTEUCCI MARTA

GENOVA

19/04/1989

PIAZZI ROBERTA

GENOVA

08/01/1954

PEGORARO MARGHERITA

GENOVA

06/05/2003

PEROTTO LUCIANO

GENOVA

12/12/1951

ROVIDO MASSIMILIANO

LAVAGNA (GE)

09/06/2005

TOSCANO RENATO

NAPOLI

15/04/1955

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

PARTITO POPOLARE DEL NORD – AUTONOMIA E

LIBERTA’

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

LECCO

12/07/1946

CASTELLI ROBERTO

CELLA MARIA ANTONIETTA

SANTO STEFANO D’AVETO

25/10/1964

MAZZA VITTORIO

SANTO STEFANO D’AVETO

14/04/1959

BALLERINI SIMONA

CHIAVARI (GE)

12/08/1971

BASSO GABRIELE

SANTA MARGHERITA LIGURE

18/12/1978

CAMINATI ALBERTA

GENOVA

21/10/1948

COLOMBO MARCO

GENOVA

03/07/1963

DE VINCENZI PAOLA

GENOVA

22/06/1961

DONNIAQUIO ANDREA

GENOVA

09/02/1978

GENEVRINO LUCIA ELENA

MORON (ARG)

15/11/1980

IARETTI MASSIMO

CASALE MONFERRATO (AL)

02/06/1960

GRANELLO MARISA

TREVISO

04/12/1966

SPOSICCHI LUCA

GENOVA

04/10/1993

MAGGENTA MARYNA AMBROSIA

MOGHILEV (BLR)

20/05/1999

MANICONE ANNA

GENOVA

27/07/1972

MARTINO MILENA

GENOVA

23/08/1975

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

ALTERNATIVA POPOLARE CON BANDECCHI PER BUCCI

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

LIVORNO

04/04/1961

CARRO (SP)

17/01/1955

GENOVA

16/07/1970

RAPALLO (GE)

26/03/1967

LA SPEZIA

04/04/1958

CHIAVARI (GE)

14/12/1976

BANDECCHI STEFANO

FIRENZE EZIO

BARBERIS MAURIZIO

BASSO ALBERTO

BATTAGLIOLI DUSOLINA

BERTOLA PIER PAOLO

BIANCO MARIA BARBARA

TORINO

13/04/1968

COZZANI SIMONETTA

GENOVA

11/10/1963

DELUCCHI ANDREA

GENOVA

10/09/1984

FRANCESCHINI BEATRICE

LA SPEZIA

21/09/1998

MAMMONE DAVIDE DETTO DADDE

GENOVA

17/03/1975

MUCI LOREDANA

MAGLIE (LE)

27/05/1954

PELUFFO EMANUELA

SAVONA

18/10/1979

VALENTINI MARIA CARLA

REGGIO NELL’EMILIA

19/04/1959

ZAZZI GIANLUCA

PONTREMOLI (MS)

03/03/1968

ZITO ILARIA

GENOVA

19/05/1990

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

UNITI PER LA COSTITUZIONE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

CRUCIOLI MATTIA

GENOVA

03/05/1976

MORRA NICOLA

GENOVA

05/07/1963

ARCARI SILVIA

GENOVA

08/08/1973

CAFASSO GIACOMO

AVELLINO

28/03/1960

CAROFIO LIDIA

GENOVA

29/06/1965

CECCOLI SILVANO

GENOVA

08/02/1960

DAINO IRENE

AGRIGENTO

29/10/1960

FASCE LUIGI

GENOVA

12/01/1941

GENTILINI NADIA

CHIAVARI (GE)

23/12/1963

GHESA ENRICA

BUSALLA (GE)

25/01/1958

GRAS GIULIO

GENOVA

31/10/1961

PISANI SILVIA

CARRARA (MS)

20/02/1972

RAVO GIACOMO

NAPOLI

16/01/1965

REPETTO ROBERTA

GENOVA

07/06/1955

TINI PLINIO

GENOVA

10/03/1968

ZENADOCCHIO GIANFRANCO

L’AQUILA

08/09/1950

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

BUCCI LIBERTAS UDC

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

GENOVA

03/04/1956

18/08/1967

GENOVA

16/04/1975

SANTO STEFANO D’AVETO

11/07/1960

03/12/1972

GENOVA

30/09/2005

ASMARA (ETIOPIA)

14/06/1959

RAPALLO (GE)

17/09/1974

VILLA GONZALEZ

(REPUBBLICA DOMINICANA)

06/05/1988

PERUGIA

21/06/1954

SANTA MARGHERITA LIGURE

09/09/1963

REPETTO PAOLO

BERTOLINA PAOLA

MAINIERI GAIA

TASSI GIUSEPPE

BIONDI GUIDO

BALLACCHINO FRANCESCA

BOSSA ENRICO

CASELLA MARCO

CORDERO DURAN ROCIO DE LOS ANGELES

GALLINA GABRIELLA

FENELLI NICOLA

LANATA LUCA

GENOVA

16/05/2001

MANNARINO ROSSANA

GENOVA

16/05/2001

REPETTO GRAZIA

GENOVA

07/10/1945

SANTORO MASSIMO

LAVAGNA (GE)

19/09/1960

TORRIELLI LUCA

GENOVA

15/03/1982

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

ALLEANZA VERDI SINISTRA – LISTA SANSA POSSIBILE EUROPA VERDE – SI SINISTRA ITALIANA

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

SANSA FERRUCCIO

SAVONA

09/09/1968

COSSO SIMONA

GENOVA

05/06/1971

CANDIA SELENA

GENOVA

30/08/1987

CORONEL VARGAS GABRIELA FERNANDA

DETTA CORONEL

GUAYAQUIL (ECU)

15/12/1989

BASSOLI ANDREA

GENOVA

20/04/1994

BITTARELLO ROBERTO

GENOVA

23/11/1971

CAVANA LORENZO

GENOVA

23/06/1987

CASALEGGI MANUELA

GENOVA

28/08/1978

CORDIVIOLA PAOLA

GENOVA

09/07/1952

GELLI FABRIZIO

GENOVA

16/06/1974

NANNI TIZIANA

GENOVA

11/05/1994

PARODI LEONARDO

GENOVA

20/07/1998

POZZOBON MAURIZIO

GENOVA

21/05/1953

ROMANELLI MARIA LUISA

GENOVA

06/10/1958

ROSSI DARIO

PADOVA

13/12/1965

TOMASELLA GIORGIA

GENOVA

25/11/1996

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

INDIPENDENZA ALEMANNO PER ROSSON

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

REGGIO CALABRIA

06/12/1959

CESARIO ROSARIO DETTO SARO

ZAMMELI SERENA

GENOVA

21/12/2001

CENSI FERSIDO ANTONIO

GENOVA

20/07/1949

REPETTI MARIA

LA SPEZIA

04/07/1964

LO BIONDO ANGELO

SANREMO (IM)

10/08/1961

MARTINI ERICA

GENOVA

20/09/1967

CAMPAGNA UGO

MAIERA’ (CS)

04/07/1956

SICCARDI SIMONA

LOANO (SV)

21/08/1973

IACOPI EMILIO

MINUCCIANO (LU)

21/02/1965

BOERU AURELIA MARCELA

COSTANTA (ROMANIA)

07/05/1968

MAURO FRANCESCO

CASTELLAMARE DI STABBIA

13/03/1976

MARABELLO FABRIZIO

TORINO

03/08/1965

VINAI ISABELLA

LOANO (SV)

20/02/1976

PACE CARMELINA

GENOVA

27/09/1957

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

PATTO CIVICO E RIFORMISTA PER ORLANDO

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

LODI CRISTINA

GENOVA

12/02/1970

ROSSETTI SERGIO DETTO PIPPO

GENOVA

23/05/1963

CANEPA ANTONELLA

GENOVA

12/09/1964

D’ELIA ANTONIO DETTO TONI

GENOVA

06/01/1975

IMPERATORE ANGELA

TARANTO

29/09/1949

GATTI GIAN-LUIGI

GENOVA

07/09/1957

NOCETI FRANCESCA

GENOVA

08/06/1968

MAROTTA MASSIMILIANO

GENOVA

12/03/1968

SBARBORO MARIA GRAZIA

LAVAGNA (GE)

14/11/1957

MUNIZZI FRANCESCO MARIA

PISTOIA

31/08/1951

TEDONE FRANCESCA

GENOVA

10/04/1977

NUVOLI MATTEO

GENOVA

05/10/1994

VERDONA MARIA

BORDIGHERA (IM)

22/02/1952

PITTALUGA GIUSEPPE

GENOVA

05/06/1962

ROMI MAURIZIO

GENOVA

17/07/1960

STAGNARO LUIGI DETTO ZIZZI

SESTRI LEVANTE (GE)

07/11/1954

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

MOVIMENTO 5 STELLE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

GIORDANO STEFANO

GENOVA

13/07/1968

CARISSIMO MIRKO

GENOVA

04/06/1976

CERAUDO FABIO

GENOVA

05/12/1975

DE BENEDETTI ISABELLA

CHIAVARI (GE)

23/01/1973

DI MARTINO DANIELE

CHIAVARI (GE)

01/02/1970

BARBERA ANTONINO DETTO ANTONELLO

IMPERIA

22/03/1968

DI MAURO ROSARIO

FOGGIA

30/08/1961

GIULIANA ANGELA

GENOVA

16/08/1974

MURRU MARYAM

GENOVA

25/07/1999

PITERA’ ERIKA

GENOVA

13/03/1987

ROSASCO GIANSANDRO

GENOVA

26/08/1975

SEVERINI DANIELE

GENOVA

19/02/1967

TINI MARIA

PERUGIA

11/04/1960

TRAINO ANTONELLA

GENOVA

29/07/1974

WEISS ANDREA DETTO WAISS

GENOVA

22/04/1983

ZANARDI ROBERTA

GENOVA

12/07/1974

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

MUSSIDA SABRINA

GENOVA

29/11/1972

LOPREVITE MARCO

GENOVA

30/07/1965

MARZOLLA SUSANNA

VENEZIA

08/01/1953

DI MARCO GIOVANNI

ORTONA (CH)

11/03/1966

RONZITTI CINZIA

GENOVA

30/12/1962

MARINO VALTERE

PETILIA POLICASTRO (CZ)

29/05/1961

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

PD – PARTITO DEMOCRATICO ANDREA ORLANDO

PRESIDENTE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

D’ANGELO SIMONE DETTO DANGELO

GENOVA

04/11/1987

ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA

DONATELLA

GENOVA

29/01/1957

BACCHELLA LAURA

GENOVA

05/08/1957

BRUZZONE RITA DETTA RITA

GENOVA

06/04/1966

COLA SIMONA

SAVONA

27/04/1967

D’ONOFRIO ADA DETTA DONOFRIO

SPARANISE (CE)

16/07/1956

FINOCCHIO SERENA

GENOVA

01/10/1985

FRANCESCHI SIMONE

GENOVA

29/02/1976

GARIBALDI LUCA

CHIAVARI (GE)

03/11/1982

MORETTINI MASSIMILIANO

GENOVA

04/04/1970

OUDGHOUGH REHHAL DETTO REAL

CASABLANCA (MAROCCO)

06/04/1968

PICCARDO KATIA DETTA CATIA – DETTA KATIA

GENOVA

13/03/1984

ROMEO FEDERICO

GENOVA

18/04/1992

SANNA ARMANDO

GENOVA

07/11/1981

SOMAGLIA ELISA

GENOVA

17/05/1981

VILLA CLAUDIO

GENOVA

27/06/1962

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

LISTA ANDREA ORLANDO PRESIDENTE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

ANSALDO MARCO

GENOVA

05/05/1959

GIBELLI ILARIA

GENOVA

31/05/1977

PASTORINO GIOVANNI-BATTISTA DETTO

GIANNI

GENOVA

26/07/1959

AMBROSINO SIMONA

RECCO (GE)

01/12/1974

ASQUASCIATI MARGHERITA

GENOVA

12/08/1968

BONICIOLI LILIA

GENOVA

14/05/1965

D’ACQUI ROSA MARIA DETTA ROSSELLA

GENOVA

10/07/1955

LOSCALZO ANNA

GENOVA

04/06/1989

MARENCO VERA

GENOVA

01/09/1969

MASINI MIRKO

CHIAVARI (GE)

16/05/1978

PANARIELLO FABIO

GENOVA

14/05/1978

ROSSI MATTEO

GENOVA

10/07/1973

STIMAMIGLIO ANDREA

GENOVA

02/11/1956

TADDEI ELEONORA

LAVAGNA (GE)

20/12/1998

TRAVERSO ROBERTO

GENOVA

25/04/1963

VITALI BRUNO

PAVIA

04/06/1957

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

FORZA DEL POPOLO

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

ORSI ANTONELLA

ALESSANDRIA

20/06/1956

PRATESI FABRIZIO

PRATO (FI)

11/03/1972

CHAPOT DAVIDE

IMPERIA

12/01/1967

MARVALDI ANDREA

SANREMO (IM)

13/11/1964

COCCO ANNA

GENOVA

31/10/1962

VINOTTI VINCENZO

FINALE LIGURE (SV)

26/09/1946

GERMANO IDA

PLODIO (SV)

02/07/1957

ALASSIO MIRA

FIRENZE

22/10/1968

PULGA DANIELE

SANREMO (IM)

11/08/1968

SCANAROTTI CINZIA

GENOVA

24/09/1962

MARINO CANDIDA

MONCALIERI (TO)

28/10/1972

BARBIERI STEFANO

GENOVA

04/08/1964

BERTONATI SANDRO

LA SPEZIA

27/10/1960

GIAQUINTA VALENTINA

BRA (CN)

23/10/1987

TARE IGLI

DURRES (ALBANIA)

20/05/1990

BARBIERI NICOLA

GENOVA

14/05/1976

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

REGIONE :

LIGURIA

CIRCOSCRIZIONE :

GENOVA

N. LISTA :

DENOMINAZIONE LISTA :

LIGURI A TESTA ALTA – ORLANDO PRESIDENTE

Num. Ord.

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

IMPERIA

20/04/1973

RAPALLO (GE)

24/09/1978

NEGRO PAOLA

TOSI FABIO

FERRANDO VALTER GIUSEPPE

GENOVA

19/06/1954

BERTONE GIACOMO DETTO MINO

GENOVA

29/06/1946

CAMPORA SAMIRA

GENOVA

27/07/2001

CRUDELI MADDALENA

MILANO

24/02/1981

GILLI LORENZO

LA SPEZIA

22/08/1974

ISTRATE RAMONA

SAVENI (ROMANIA)

21/02/1981

KAABOUR SI MOHAMED DETTO SIMO

CASABLANCA (MAROCCO)

02/11/1981

LARICCHIA DAVIDE

GENOVA

10/09/1971

MORI MARCO

LA SPEZIA

29/03/1965

ORBANI TEA

LAVAGNA (GE)

12/01/1998

PEREGO GERMANA

CHIAVARI (GE)

28/11/1969

SANNA BARBARA

GENOVA

10/10/1983

TRUCCO CHIARA

GENOVA

11/12/1997

ZATTINI ROBERTO

GENOVA

04/12/1964

Candidati UOMINI

Candidati UOMINI ricusati:

Candidati DONNE

Candidati DONNE ricusati:

TOTALE RICUSATI :

TOTALE

Candidato

