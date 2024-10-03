ELEZIONI REGIONALI: CONCLUSA LA PROCEDURA DI VERIFICA DEI CANDIDATI E DELLE LISTE. NOVE I NOMI IN LIZZA PER LA PRESIDENZA E 570 PER IL CONSIGLIO REGIONALE.

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
BUCCI PRESIDENTE VINCE LIGURIA
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
CAMPORA MATTEO
GENOVA
05/01/1971
BOGLIOLO FEDERICO
MILANO
19/12/1992
FALTERI DAVIDE DETTO FALTIERI
GENOVA
04/09/1972
GRASSO LUCIANO
GENOVA
30/04/1950
GRATAROLA ANGELO
VALLE LOMELLINA (PV)
25/10/1959
MANARA ELENA
GENOVA
12/03/1957
MUSTORGI FABIO
GENOVA
07/11/1964
NICOLINI JESSICA
ASCOLI PICENO
10/05/1985
NOTARNICOLA TIZIANA
ALESSANDRIA
09/04/1961
PASANDEHPOOR PARISA DETTA PARISA
TEHERAN (IRAN)
27/04/1979
PELLERANO LORENZO
GENOVA
20/03/1983
PESCE MAINERI PAOLA DETTA PESCE – DETTA
MAINERI
GENOVA
19/01/1974
REPETTO LAURA
GENOVA
04/09/1970
RIVOLTA CARLO
GENOVA
19/11/1963
ROSSO LORENZA
GENOVA
18/05/1962
SEGALERBA ANTONIO
LAVAGNA (GE)
15/08/1970
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
ORGOGLIO – LIGURIA – BUCCI – PRESIDENTE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
GENOVA
03/05/1963
ASMARA (ETIOPIA)
05/10/1956
ANZALONE STEFANO
ARATA MANUELA
BARBIERI FEDERICO
GENOVA
17/01/1995
BOITANO GIOVANNI
FAVALE DI MALVARO (GE)
24/10/1950
BURLANDO CLAUDIO
GENOVA
21/05/1966
CARASSALE ILARIA
LUGANO (CHE)
12/12/1975
COSSO STEFANIA
GENOVA
03/09/1988
D’AVANZO KATIA
AVELLINO
14/05/1977
GARETTI ELISABETTA
PIACENZA
24/08/1963
GIACOBBE FEDERICO
GENOVA
01/04/1983
MASSARI FEDERICO
LAVAGNA (GE)
20/03/1970
MUSCATELLO SALVATORE
MINERVINO DI LECCE (LE)
24/12/1962
SPADONI ANDREA
GENOVA
05/12/1973
TALIANI FRANCESCA
27/12/1971
VALDENASSI LUIGI
04/10/1954
ZITO TIZIANA
GENOVA
11/02/1963
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
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ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
GIORGIA MELONI PER BUCCI PRESIDENTE FRATELLI
D’ITALIA
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
ALIVERTI LUCIA
GENOVA
25/02/1967
ANDREOL LUCA
GENOVA
18/11/1990
BALLEARI STEFANO
GENOVA
17/06/1958
BO CARLA
LAVAGNA (GE)
13/11/1968
BRIGNOLE FABRIZIO
CHIAVARI (GE)
01/06/1970
BUSCEMI MAURIZIO
GENOVA
14/07/1964
CARELLA ANGELO
SAN SEVERO (FG)
19/04/1948
DE BENEDICTIS FRANCESCO DETTO FRANCO
GENOVA
04/08/1949
FALCONE VINCENZO
REGGIO CALABRIA
08/04/1966
FERRO SIMONA
GENOVA
28/07/1969
GAGGERO LAURA
GENOVA
15/01/1972
GAMBINO ANTONINO DETTO SERGIO
PALERMO
28/08/1979
LAI ELISABETTA
MILANO
25/09/1965
LAURO LAURA DETTA LILLI
GENOVA
15/01/1964
SARTORI AUGUSTO
VENTIMIGLIA (IM)
25/03/1960
SAVERI SIMONETTA
GENOVA
14/10/1974
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
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ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
LEGA – LIGURIA – BUCCI – PRESIDENTE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
RIXI EDOARDO
GENOVA
08/06/1974
PIANA ALESSIO DETTO ALESSIO – DETTO
ALESSANDRO
GENOVA
24/10/1976
GARIBALDI SANDRO DETTO SANDRO
CHIAVARI (GE)
10/02/1966
CORSO FRANCESCA
GENOVA
03/08/1992
BORDILLI PAOLA DETTA BORDI – DETTA
BOLDRINI – DETTA BORDINI
GENOVA
12/06/1981
BRUSONI MARTA
GENOVA
22/12/1972
BEGHIN GIADA
GENOVA
24/08/1995
CASTELLO CLAUDIA
GENOVA
13/09/1969
DAGLIO IGOR DETTO IGOR
GENOVA
28/12/1976
DEMARTINI ALICE
GENOVA
03/09/1990
DI CESARE EDOARDO MICHELE DETTO
EDOARDO – DETTO CESARE – DETTO DICCE
GENOVA
09/10/2002
GARBARINO CLAUDIO DETTO GARBA
GENOVA
13/02/1967
GATTO NATALE
RONCO SCRIVIA (GE)
20/10/1945
GUIDUCCI ANTONELLO DETTO ANTO – DETTO
GIUDICI
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
12/12/1961
PITTORE LUCA
GENOVA
16/08/1970
TROGLIO ELISA
GENOVA
30/07/2001
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
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ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA
BERLUSCONI BUCCI PRESIDENTE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
GENOVA
15/05/1977
CASARZA LIGURE (GE)
24/08/1954
GENOVA
14/12/1966
SIRACUSA
03/01/1969
BAGNASCO CARLO
MUZIO CLAUDIO
AONZO ANTONELLA
CORTE MASSIMO
COTTA RAMUSINO ALESSIA DETTA COTTA DETTA RAMUSINO
GENOVA
11/05/1968
DE FERRARI MATTIA DETTO DEFERRARI
GENOVA
22/04/1982
DEGREGORI EMMA ANNA DETTA DE GREGORI
GENOVA
06/11/1966
GANDINI MARIA DANIELA
CARACAS (VENEZUELA)
27/01/1955
GARTMAN CHRISTIAN LUDOVICO DETTO
GARMAN – DETTO GATMAN
GENOVA
23/09/2003
GRASSO FRANCESCO PAOLO
CASTELLUCCIO INFERIORE
20/11/1949
PATROCINIO CATERINA
GENOVA
25/11/1973
PESCINO SARA
GENOVA
05/01/1990
PIANA ILARIA
GENOVA
20/01/1976
REPETTO LUCA
GENOVA
01/01/1990
SAMPIETRO LORENZO SERAFINO DETTO SAN
PIETRO – DETTO SANPIETRO
GENOVA
18/07/1953
VOLPE CATERINA
GENOVA
08/11/1981
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
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Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
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ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
GIOIA TAURO (RC)
28/05/1979
ALESSANDRIA
10/11/1968
TOSCANO FRANCESCO
ORSI STEFANO
BADANO ANGELA
SAVONA
27/03/1967
BENOTTI FRANCO
GENOVA
24/01/1961
CASERZA GUIDO
GENOVA
04/10/1979
BOCCHETTI MONICA
LONGARONE (BL)
20/01/1958
CIABATTINI TULLIO
GENOVA
05/08/1962
FASCE CHIARA
GENOVA
28/05/1968
GHIGLIONE MARCO
LECCO (LC)
07/09/1954
GAMBARO EMANUELA
SAVONA
25/12/1976
KUDRINA ANASTASIYA
PERM’ (RUSSIA)
07/12/1978
TOMMASINI GIORGIO
26/09/1947
MAGNANI TAMARA
SCANDIANO (RE)
17/08/1974
VENTIMIGLIA FRANCESCO
CATANIA
22/06/1982
PIERONI SILVIA
GENOVA
22/10/1974
TASSARA ROSELLA
RAPALLO (GE)
28/03/1964
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
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Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
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ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
PER L’ALTERNATIVA – POTERE AL POPOLO – PCI RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA – SINISTRA
EUROPEA
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
RAPALLO (GE)
07/06/1961
PALERMO
02/03/1984
BARBAGELATA SEVERINO
LI PUMA ANTONIO
VILLANOVA VALERIO
GENOVA
12/01/1989
ALFANO GIADA
GENOVA
08/11/2005
BARELLA ELISABETTA
SANTA MARGHERITA LIGURE
10/03/1965
BERTULLACELLI NORMA
GENOVA
14/12/1952
BIANCHI CARLA
GENOVA
09/05/1977
HAMARNEH KARIM
BETH-JALA (GIORDANIA
PALESTINA)
14/08/1951
MAGGIO ANTONELLA
MENFI (AG)
19/12/1961
MANFREDI FRANCESCO
GENOVA
15/04/2004
MATTEUCCI MARTA
GENOVA
19/04/1989
PIAZZI ROBERTA
GENOVA
08/01/1954
PEGORARO MARGHERITA
GENOVA
06/05/2003
PEROTTO LUCIANO
GENOVA
12/12/1951
ROVIDO MASSIMILIANO
LAVAGNA (GE)
09/06/2005
TOSCANO RENATO
NAPOLI
15/04/1955
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
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ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
PARTITO POPOLARE DEL NORD – AUTONOMIA E
LIBERTA’
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
LECCO
12/07/1946
CASTELLI ROBERTO
CELLA MARIA ANTONIETTA
SANTO STEFANO D’AVETO
25/10/1964
MAZZA VITTORIO
SANTO STEFANO D’AVETO
14/04/1959
BALLERINI SIMONA
CHIAVARI (GE)
12/08/1971
BASSO GABRIELE
SANTA MARGHERITA LIGURE
18/12/1978
CAMINATI ALBERTA
GENOVA
21/10/1948
COLOMBO MARCO
GENOVA
03/07/1963
DE VINCENZI PAOLA
GENOVA
22/06/1961
DONNIAQUIO ANDREA
GENOVA
09/02/1978
GENEVRINO LUCIA ELENA
MORON (ARG)
15/11/1980
IARETTI MASSIMO
CASALE MONFERRATO (AL)
02/06/1960
GRANELLO MARISA
TREVISO
04/12/1966
SPOSICCHI LUCA
GENOVA
04/10/1993
MAGGENTA MARYNA AMBROSIA
MOGHILEV (BLR)
20/05/1999
MANICONE ANNA
GENOVA
27/07/1972
MARTINO MILENA
GENOVA
23/08/1975
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
ALTERNATIVA POPOLARE CON BANDECCHI PER BUCCI
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
LIVORNO
04/04/1961
CARRO (SP)
17/01/1955
GENOVA
16/07/1970
RAPALLO (GE)
26/03/1967
LA SPEZIA
04/04/1958
CHIAVARI (GE)
14/12/1976
BANDECCHI STEFANO
FIRENZE EZIO
BARBERIS MAURIZIO
BASSO ALBERTO
BATTAGLIOLI DUSOLINA
BERTOLA PIER PAOLO
BIANCO MARIA BARBARA
TORINO
13/04/1968
COZZANI SIMONETTA
GENOVA
11/10/1963
DELUCCHI ANDREA
GENOVA
10/09/1984
FRANCESCHINI BEATRICE
LA SPEZIA
21/09/1998
MAMMONE DAVIDE DETTO DADDE
GENOVA
17/03/1975
MUCI LOREDANA
MAGLIE (LE)
27/05/1954
PELUFFO EMANUELA
SAVONA
18/10/1979
VALENTINI MARIA CARLA
REGGIO NELL’EMILIA
19/04/1959
ZAZZI GIANLUCA
PONTREMOLI (MS)
03/03/1968
ZITO ILARIA
GENOVA
19/05/1990
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
UNITI PER LA COSTITUZIONE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
CRUCIOLI MATTIA
GENOVA
03/05/1976
MORRA NICOLA
GENOVA
05/07/1963
ARCARI SILVIA
GENOVA
08/08/1973
CAFASSO GIACOMO
AVELLINO
28/03/1960
CAROFIO LIDIA
GENOVA
29/06/1965
CECCOLI SILVANO
GENOVA
08/02/1960
DAINO IRENE
AGRIGENTO
29/10/1960
FASCE LUIGI
GENOVA
12/01/1941
GENTILINI NADIA
CHIAVARI (GE)
23/12/1963
GHESA ENRICA
BUSALLA (GE)
25/01/1958
GRAS GIULIO
GENOVA
31/10/1961
PISANI SILVIA
CARRARA (MS)
20/02/1972
RAVO GIACOMO
NAPOLI
16/01/1965
REPETTO ROBERTA
GENOVA
07/06/1955
TINI PLINIO
GENOVA
10/03/1968
ZENADOCCHIO GIANFRANCO
L’AQUILA
08/09/1950
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
BUCCI LIBERTAS UDC
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
GENOVA
03/04/1956
18/08/1967
GENOVA
16/04/1975
SANTO STEFANO D’AVETO
11/07/1960
03/12/1972
GENOVA
30/09/2005
ASMARA (ETIOPIA)
14/06/1959
RAPALLO (GE)
17/09/1974
VILLA GONZALEZ
(REPUBBLICA DOMINICANA)
06/05/1988
PERUGIA
21/06/1954
SANTA MARGHERITA LIGURE
09/09/1963
REPETTO PAOLO
BERTOLINA PAOLA
MAINIERI GAIA
TASSI GIUSEPPE
BIONDI GUIDO
BALLACCHINO FRANCESCA
BOSSA ENRICO
CASELLA MARCO
CORDERO DURAN ROCIO DE LOS ANGELES
GALLINA GABRIELLA
FENELLI NICOLA
LANATA LUCA
GENOVA
16/05/2001
MANNARINO ROSSANA
GENOVA
16/05/2001
REPETTO GRAZIA
GENOVA
07/10/1945
SANTORO MASSIMO
LAVAGNA (GE)
19/09/1960
TORRIELLI LUCA
GENOVA
15/03/1982
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
Pagina 11 di 20
Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
ALLEANZA VERDI SINISTRA – LISTA SANSA POSSIBILE EUROPA VERDE – SI SINISTRA ITALIANA
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
SANSA FERRUCCIO
SAVONA
09/09/1968
COSSO SIMONA
GENOVA
05/06/1971
CANDIA SELENA
GENOVA
30/08/1987
CORONEL VARGAS GABRIELA FERNANDA
DETTA CORONEL
GUAYAQUIL (ECU)
15/12/1989
BASSOLI ANDREA
GENOVA
20/04/1994
BITTARELLO ROBERTO
GENOVA
23/11/1971
CAVANA LORENZO
GENOVA
23/06/1987
CASALEGGI MANUELA
GENOVA
28/08/1978
CORDIVIOLA PAOLA
GENOVA
09/07/1952
GELLI FABRIZIO
GENOVA
16/06/1974
NANNI TIZIANA
GENOVA
11/05/1994
PARODI LEONARDO
GENOVA
20/07/1998
POZZOBON MAURIZIO
GENOVA
21/05/1953
ROMANELLI MARIA LUISA
GENOVA
06/10/1958
ROSSI DARIO
PADOVA
13/12/1965
TOMASELLA GIORGIA
GENOVA
25/11/1996
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
Pagina 12 di 20
Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
INDIPENDENZA ALEMANNO PER ROSSON
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
REGGIO CALABRIA
06/12/1959
CESARIO ROSARIO DETTO SARO
ZAMMELI SERENA
GENOVA
21/12/2001
CENSI FERSIDO ANTONIO
GENOVA
20/07/1949
REPETTI MARIA
LA SPEZIA
04/07/1964
LO BIONDO ANGELO
SANREMO (IM)
10/08/1961
MARTINI ERICA
GENOVA
20/09/1967
CAMPAGNA UGO
MAIERA’ (CS)
04/07/1956
SICCARDI SIMONA
LOANO (SV)
21/08/1973
IACOPI EMILIO
MINUCCIANO (LU)
21/02/1965
BOERU AURELIA MARCELA
COSTANTA (ROMANIA)
07/05/1968
MAURO FRANCESCO
CASTELLAMARE DI STABBIA
13/03/1976
MARABELLO FABRIZIO
TORINO
03/08/1965
VINAI ISABELLA
LOANO (SV)
20/02/1976
PACE CARMELINA
GENOVA
27/09/1957
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
PATTO CIVICO E RIFORMISTA PER ORLANDO
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
LODI CRISTINA
GENOVA
12/02/1970
ROSSETTI SERGIO DETTO PIPPO
GENOVA
23/05/1963
CANEPA ANTONELLA
GENOVA
12/09/1964
D’ELIA ANTONIO DETTO TONI
GENOVA
06/01/1975
IMPERATORE ANGELA
TARANTO
29/09/1949
GATTI GIAN-LUIGI
GENOVA
07/09/1957
NOCETI FRANCESCA
GENOVA
08/06/1968
MAROTTA MASSIMILIANO
GENOVA
12/03/1968
SBARBORO MARIA GRAZIA
LAVAGNA (GE)
14/11/1957
MUNIZZI FRANCESCO MARIA
PISTOIA
31/08/1951
TEDONE FRANCESCA
GENOVA
10/04/1977
NUVOLI MATTEO
GENOVA
05/10/1994
VERDONA MARIA
BORDIGHERA (IM)
22/02/1952
PITTALUGA GIUSEPPE
GENOVA
05/06/1962
ROMI MAURIZIO
GENOVA
17/07/1960
STAGNARO LUIGI DETTO ZIZZI
SESTRI LEVANTE (GE)
07/11/1954
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
MOVIMENTO 5 STELLE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
GIORDANO STEFANO
GENOVA
13/07/1968
CARISSIMO MIRKO
GENOVA
04/06/1976
CERAUDO FABIO
GENOVA
05/12/1975
DE BENEDETTI ISABELLA
CHIAVARI (GE)
23/01/1973
DI MARTINO DANIELE
CHIAVARI (GE)
01/02/1970
BARBERA ANTONINO DETTO ANTONELLO
IMPERIA
22/03/1968
DI MAURO ROSARIO
FOGGIA
30/08/1961
GIULIANA ANGELA
GENOVA
16/08/1974
MURRU MARYAM
GENOVA
25/07/1999
PITERA’ ERIKA
GENOVA
13/03/1987
ROSASCO GIANSANDRO
GENOVA
26/08/1975
SEVERINI DANIELE
GENOVA
19/02/1967
TINI MARIA
PERUGIA
11/04/1960
TRAINO ANTONELLA
GENOVA
29/07/1974
WEISS ANDREA DETTO WAISS
GENOVA
22/04/1983
ZANARDI ROBERTA
GENOVA
12/07/1974
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
MUSSIDA SABRINA
GENOVA
29/11/1972
LOPREVITE MARCO
GENOVA
30/07/1965
MARZOLLA SUSANNA
VENEZIA
08/01/1953
DI MARCO GIOVANNI
ORTONA (CH)
11/03/1966
RONZITTI CINZIA
GENOVA
30/12/1962
MARINO VALTERE
PETILIA POLICASTRO (CZ)
29/05/1961
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
PD – PARTITO DEMOCRATICO ANDREA ORLANDO
PRESIDENTE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
D’ANGELO SIMONE DETTO DANGELO
GENOVA
04/11/1987
ALFONSO DONATELLA ANITA DETTA
DONATELLA
GENOVA
29/01/1957
BACCHELLA LAURA
GENOVA
05/08/1957
BRUZZONE RITA DETTA RITA
GENOVA
06/04/1966
COLA SIMONA
SAVONA
27/04/1967
D’ONOFRIO ADA DETTA DONOFRIO
SPARANISE (CE)
16/07/1956
FINOCCHIO SERENA
GENOVA
01/10/1985
FRANCESCHI SIMONE
GENOVA
29/02/1976
GARIBALDI LUCA
CHIAVARI (GE)
03/11/1982
MORETTINI MASSIMILIANO
GENOVA
04/04/1970
OUDGHOUGH REHHAL DETTO REAL
CASABLANCA (MAROCCO)
06/04/1968
PICCARDO KATIA DETTA CATIA – DETTA KATIA
GENOVA
13/03/1984
ROMEO FEDERICO
GENOVA
18/04/1992
SANNA ARMANDO
GENOVA
07/11/1981
SOMAGLIA ELISA
GENOVA
17/05/1981
VILLA CLAUDIO
GENOVA
27/06/1962
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
LISTA ANDREA ORLANDO PRESIDENTE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
ANSALDO MARCO
GENOVA
05/05/1959
GIBELLI ILARIA
GENOVA
31/05/1977
PASTORINO GIOVANNI-BATTISTA DETTO
GIANNI
GENOVA
26/07/1959
AMBROSINO SIMONA
RECCO (GE)
01/12/1974
ASQUASCIATI MARGHERITA
GENOVA
12/08/1968
BONICIOLI LILIA
GENOVA
14/05/1965
D’ACQUI ROSA MARIA DETTA ROSSELLA
GENOVA
10/07/1955
LOSCALZO ANNA
GENOVA
04/06/1989
MARENCO VERA
GENOVA
01/09/1969
MASINI MIRKO
CHIAVARI (GE)
16/05/1978
PANARIELLO FABIO
GENOVA
14/05/1978
ROSSI MATTEO
GENOVA
10/07/1973
STIMAMIGLIO ANDREA
GENOVA
02/11/1956
TADDEI ELEONORA
LAVAGNA (GE)
20/12/1998
TRAVERSO ROBERTO
GENOVA
25/04/1963
VITALI BRUNO
PAVIA
04/06/1957
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
FORZA DEL POPOLO
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
ORSI ANTONELLA
ALESSANDRIA
20/06/1956
PRATESI FABRIZIO
PRATO (FI)
11/03/1972
CHAPOT DAVIDE
IMPERIA
12/01/1967
MARVALDI ANDREA
SANREMO (IM)
13/11/1964
COCCO ANNA
GENOVA
31/10/1962
VINOTTI VINCENZO
FINALE LIGURE (SV)
26/09/1946
GERMANO IDA
PLODIO (SV)
02/07/1957
ALASSIO MIRA
FIRENZE
22/10/1968
PULGA DANIELE
SANREMO (IM)
11/08/1968
SCANAROTTI CINZIA
GENOVA
24/09/1962
MARINO CANDIDA
MONCALIERI (TO)
28/10/1972
BARBIERI STEFANO
GENOVA
04/08/1964
BERTONATI SANDRO
LA SPEZIA
27/10/1960
GIAQUINTA VALENTINA
BRA (CN)
23/10/1987
TARE IGLI
DURRES (ALBANIA)
20/05/1990
BARBIERI NICOLA
GENOVA
14/05/1976
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024
ELENCO DEI CANDIDATI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE PRESENTATI
REGIONE :
LIGURIA
CIRCOSCRIZIONE :
GENOVA
N. LISTA :
DENOMINAZIONE LISTA :
LIGURI A TESTA ALTA – ORLANDO PRESIDENTE
Num. Ord.
Luogo di nascita
Data di nascita
Sesso
IMPERIA
20/04/1973
RAPALLO (GE)
24/09/1978
NEGRO PAOLA
TOSI FABIO
FERRANDO VALTER GIUSEPPE
GENOVA
19/06/1954
BERTONE GIACOMO DETTO MINO
GENOVA
29/06/1946
CAMPORA SAMIRA
GENOVA
27/07/2001
CRUDELI MADDALENA
MILANO
24/02/1981
GILLI LORENZO
LA SPEZIA
22/08/1974
ISTRATE RAMONA
SAVENI (ROMANIA)
21/02/1981
KAABOUR SI MOHAMED DETTO SIMO
CASABLANCA (MAROCCO)
02/11/1981
LARICCHIA DAVIDE
GENOVA
10/09/1971
MORI MARCO
LA SPEZIA
29/03/1965
ORBANI TEA
LAVAGNA (GE)
12/01/1998
PEREGO GERMANA
CHIAVARI (GE)
28/11/1969
SANNA BARBARA
GENOVA
10/10/1983
TRUCCO CHIARA
GENOVA
11/12/1997
ZATTINI ROBERTO
GENOVA
04/12/1964
Candidati UOMINI
Candidati UOMINI ricusati:
Candidati DONNE
Candidati DONNE ricusati:
TOTALE RICUSATI :
TOTALE
03/10/2024 10:30.14
Candidato
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Ricusato il
Riammesso il
(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Elezioni Regionali Con Altre Normative del 27 OTTOBRE 2024