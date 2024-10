(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Dl omnibus, Pella (FI): “Introduce misure importanti per sviluppo e crescita Paese”

“E’ un provvedimento importante, che interessa molti settori strategici e soprattutto introduce misure importanti per l’attività di sviluppo e di crescita del nostro Paese, segno di quella costante attenzione del governo di centrodestra a sostegno di tutte le categorie, cittadini, enti locali, regionali e dell’intero sistema produttivo”.

Lo ha detto in Aula Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione Bilancio della Camera, annunciando il voto favorevole di Forza Italia alla fiducia sul Dl Omnibus.

“Questo governo di centrodestra ha avuto particolare attenzione verso il mondo produttivo, associazionistico, il comparto degli enti locali, a dimostrazione di quanto impegno c’è sempre a favore dei cittadini, accogliendo molte delle istanze segnalate da parte delle aziende, associazioni, cittadini e mondo produttivo. Tra queste misure, evidenziamo l’autorizzazione di spesa di 1.7 miliardi di euro per il 2024 per il finanziamento del credito di imposta di imprese e altri operatori economici nella Zes Unica, l’attenzione ai territori alluvionati, quella per i piccoli comuni, liberandoli da incombenze di carattere burocratico, come l’immissione in ruolo dei segretari comunali”, ha aggiunto.

“Forza Italia ha contribuito in maniera forte e incisiva a questo provvedimento, sia a livello parlamentare che nell’azione dei nostri ministri, seguendo la linea sempre perseguita dal nostro presidente Silvio Berlusconi, ovvero una attenzione particolare verso i più deboli, verso quei territori che hanno più difficoltà. Cito tra tutti, il bellissimo progetto Turismo delle radici, voluto dal nostro segretario Antonio Tajani e ministro degli Esteri, ovvero riportare in Italia coloro che hanno contribuito a fare la storia e che vedono nell’Italia una nuova opportunità. E poi ancora le misure a favore dello sport con le agevolazioni alle società sportive dilettantistiche, introducendo l’aliquota Iva ridotta per corsi di attività sportiva, che significa benessere e salute”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma